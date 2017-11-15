Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что главы других стран-участниц ЕАЭС «равнодушно» относятся к «блокаде» Кыргызстана со стороны Казахстана. Он считает, что Евразийский экономический союз существует только «на бумажке», а принятые договоры и соглашения не работают. О чем еще сказал президент?
Атамбаев выступил с большой речью на заседании Национального совета по устойчивому развитию в Кыргызстане.
Большая часть речи президента была посвящена проблемам на кыргызско-казахской границе. Атамбаев заявил, что не будет извиняться перед властями Казахстана за свою критику. Президент обвинил глав других государств союза в том, что они равнодушно относятся к «блокаде» со стороны Казахстана.
«Меня поражает, конечно, полное равнодушие и полное безразличие к сложившейся [на кыргызско-казахской границе] ситуации руководителей стран ЕАЭС и руководства Евразийской экономической комиссии, во главе с Тиграном Саркисяном, который должен был в колокола бить бегать. Им абсолютно наплевать! Эти люди еще что-то говорят про Кыргызстан», — заявил он.
Кроме того, кыргызский президент посвятил часть выступления новой стратегии развития Кыргызстана до 2020 года.
Оглавление:
• О Национальной стратегии устойчивого развития — 2017
• О судебной и армейской реформах
• О ЕАЭС и «блокаде» со стороны Казахстана
Речь Алмазбека Атамбаева на заседании Национального совета по устойчивому развитию 15 ноября 2017 года
(с сокращениями)
О Национальной стратегии устойчивого развития — 2017
Сегодня у нас на повестке дня всего один вопрос — это стратегия устойчивого развития нашей страны до 2040 года.
Новый документ будет продолжением Национальной стратегии устойчивого развития — 2017 (НСУР-2017), которую мы принимали здесь же. Новый документ, если мы его примем, будет логическим продолжением НСУР-2017.
Принятие стратегии до 2017 года полностью оправдало себя, потому что мы получили документ, по которому сверяли наши шаги.
Конечно, там были поставлены некоторые задачи, я знал заранее, что мы не успеем их сделать, но они нам задавали высокую планку.
Это было очень сложное время, когда мы создавали этот совет. Я думаю, что был найден хороший формат, когда все ветви власти и представители общественности собирались и обсуждали наболевшие вопросы.
Наглядное доказательство этому — принятие этой стратегии до 2017 года, которое позволило добиться стабильности и мира в стране. Потому что мы смогли консолидировать все общество вокруг общенациональных идей и проектов.
Мы смогли, благодаря этому документу и труду граждан Кыргызстана, вывести страну на путь устойчивого развития.
[В НСУР-2017] закладывались абсолютно разные сферы. Многие были удивлены, почему там была не только экономика, но и честные выборы, судебная реформа, реформа уголовного права, культура, язык, религия.
Время доказало, что такой документ нужен — обширный документ, который охватывает все сферы жизни государства.
Хочу напомнить: у нас, благодаря именно программе развития, были приняты такие документы, которые помогли реально объединить народ Кыргызстана.
О судебной и армейской реформах
Кто бы что ни говорил, но проделана громадная работа по части судебной реформы.
За пять лет мы в пять раз увеличили финансирование судебной власти. Этого нет ни в одной стране мира.
Но почему реформа не заработала как следует? Потому что для тех, кто не знает, были приняты чуть ли не 10 новых громадных кодексов, которые будут вступать в силу с 1 января. И после этого мы увидим реально судебной реформы результаты.
Потому что в самих законах была заложена коррупция — можно было дать штраф или 25 лет тюрьмы. Какой большой выбор у судьи и преступника был! Что ему легче: дать деньги или сидеть 25 лет?
Те, кто недоволен судебной реформой, кто больше всего вопит… Ну есть — хочу подчеркнуть — литературное слово, есть всякое дерьмо в любой стране и у нас, особенно среди политиков.
Благодаря стратегии развития до 2017 года, мы провели очень сильную реформу в армии. У нас теперь есть армия — шесть лет назад у нас ее не было.
Я провел много бессонных ночей, когда у нас были проблемы на границах, когда нам угрожали войной. У нас не было армии. Как президент, сегодня могу сказать: армия теперь у нас есть. Мы теперь готовы дать отпор любому, кто захочет помешать мирной жизни наших граждан.
О ЕАЭС и «блокаде» со стороны Казахстана
Для развития бизнеса нужен большой рынок, и мы с большой надеждой вступили в Евразийский экономический союз. Я считаю, что это очень правильное решение. Мы, конечно же, должны оставаться в ЕАЭС.
Я это подчеркиваю, потому что ежедневно читаю российские газеты, казахскую прессу о том, что Атамбаев хочет развалить ЕАЭС. Это полный бред. Мы никогда не собирались и не собираемся выходить из ЕАЭС.
Но фактическая реальность такова, что Кыргызстан уже больше месяца отрезан от других стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от ЕАЭС. Так кто тогда разваливает ЕАЭС? Этого не видят только полные идиоты и те, кто не хочет видеть. Те, кто пишет заказные статьи.
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана потребовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана.
Не надо нам навязывать свои правила и вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана.
К сожалению, говоря о будущем ЕАЭС, хочу сказать, что пока экономические отношения между странами союза будут регулироваться не принятыми и подписанными соглашениями и договорами, а капризами и прихотями некоторых президентов. Тогда сможет ли ЕАЭС стать цивилизованным экономическим союзом?
Меня поражает, конечно, полное равнодушие и полное безразличие к сложившейся [на кыргызско-казахской границе] ситуации руководителей стран ЕАЭС и руководства Евразийской экономической комиссии, во главе с Тиграном Саркисяном, который должен был в колокола бить бегать. Им абсолютно наплевать! Эти люди еще что-то говорят про Кыргызстан.
Такова горькая реальность, таковы факты. Я вчера смотрел в интернете прогноз правительства, что из-за блокады Кыргызстан потеряет около 0,3 ВВП.
Мы это переживем. ВВП будет не 2,9, а 2,6. Но на самом деле, сегодня руководством Казахстана и Евразийской экономической комиссией наносится непоправимый ущерб имиджу, репутации ЕАЭС в глазах всего мирового сообщества и в глазах наших соседей по региону.
Кто реально захочет войти в такой союз, который только на бумажке, в котором ни один договор, ни одно соглашение не действуют? А действуют какие-то капризы и прихоти какого-нибудь царька.
Об извинениях
Уважаемые участники заседания, уважаемые сограждане — кыргызстанцы, я помню, как весной 2014 года по прихоти такого же престарелого президента, но другой соседней страны, всему югу Кыргызстана отключили газ. Просто по прихоти.
Около миллиона кыргызстанцев, проживающих на юге страны, остались без газа и без света, потому что все сразу перешли на свет. Сети не выдержали. Отключили весной, и это продолжалось до января 2015 года. И осень была холодной, и снег выпал рано, и зима была суровой, и люди сидели без света и газа.
Я вылетал тогда в город Ош и встречался с жителями города и других городов юга страны. Я слышал только одно. Простые кыргызстанцы — и кыргызы, и узбеки, и русские, и татары — говорили мне: «Вы — наш президент. Независимость, честь дороже. И мы перетерпим это».
И мы перетерпели это. Я благодарен жителям тех городов, которые сидели в холодную осень и зиму без газа и света. Я благодарен им. Это всегда будет в моем сердце. Это настоящие патриоты нашей страны.
Я помню, как кричали наши политиканы, как кричали в парламенте, что президент Кыргызстана Атамбаев должен поехать на поклон к престарелому диктатору, поклониться в ножки, попросить прощения, чтобы дали газ.
Потому что раньше всегда было так — Аскар Акаев, Курманбек Бакиев ездили на поклон, отдавали наши земли, отдавали за бесценок наши национальные богатства, предавали интересы Кыргызстана.
Больше того, как мне уже сказали несколько президентов соседних стран, говорят, у Бориса Ельцина, как только он выпьет, лучший барабан была лысина Акаева. Никогда такого больше не должно быть!
Сооронбай Шарипович [Жээнбеков], никогда! Сапар Джумакадырович [Исаков], никогда! Если мы сами себя не будем уважать, кто нас будет уважать?
Сейчас я наблюдаю, как точно так же вопят наши политиканы и некоторые депутаты в парламенте, что Атамбаеву надо поехать, извиниться, в ножки поклониться. Все это политическое дерьмо, которым абсолютно не дорога наша страна.
За что я должен просить прощения? За то, что попросил не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана? За то, что надо уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана, которые тоже запрещают вмешиваться во внутренние дела другой страны?
Отныне, хочу предупредить: как всенародно избранный президент Кыргызстана, я ездил по всей стране и я увидел, что сейчас мне люди верят еще больше.
Хочу предупредить, что никто нам не должен навязывать, как нам жить, какой дорогой идти, кого нам избирать своим президентом.
Просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто наглым образом лезут во внутренние дела Кыргызстана, те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию. Те, кто хочет посадить свою шестерку [скорее всего, Атамбаев имеет в виду экс-кандидата на пост президента Омурбека Бабанова] в кресло [президента] Кыргызстана. Да, их шестерка сядет, но не в кресло Кыргызстана, на нары сядет!
Уважаемые сограждане, кыргызстанцы, мы пережили блокаду 2010 года, когда были жертвы человеческие, мы пережили энергетическую блокаду 2014 года. Мы переживем и эту блокаду. Хотя и сейчас есть одна жертва. Гражданка Казахстана стояла в очереди на контрольно-пропускном пункте и умерла, к сожалению.
Кыргызстан от таких блокад и наездов становится только сильнее и крепче. Мы узнаем свои уязвимые места.
Хочу одно сказать. Все президенты, все диктаторы рано или поздно уходят: иногда — по своей воле, иногда — по воле народа, когда народ выпинывает, иногда — по воле Божьей их выносят ногами вперед; но они все равно уходят. А народы остаются. Так было и так всегда будет.
О кредитах
Нет худа без добра, как я уже сказал. Благодаря таким блокадам мы узнаем свои уязвимые места. После энергоблокады мы реально добились энергетической независимости.
Теперь мы видим, что такие инфраструктурные проекты, как энергетика, дороги, абсолютно необходимы Кыргызстану. Когда какой-нибудь депутат парламента типа Зиядина Жамалидинова орет о том, зачем мы берем кредиты на дороги и энергетику — это враг Кыргызстана.
Если бы в то время меньше бы орали в парламенте, то правительство взяло бы кредиты, и сейчас у нас были бы альтернативные дороги, альтернативный рынок.
На ту же альтернативную дорогу согласен уже Китай. Надо брать кредит, не слушать тех, кто вопит в парламенте. Если парламент впредь будет мешать нашей стране развиваться, тогда нам не нужен такой парламент.
Я тогда буду безработный, вы же знаете, я умею менять некоторые ветви власти в стране. Давайте думать не про себя, давайте думать про страну, товарищи депутаты.
Конечно, строятся альтернативные дороги. Но теперь надо без всякой боязни совместно с братским Узбекистаном брать кредит и строить железную дорогу по тому маршруту, который мы отстояли, потому что одновременно мы соединим север и юг Кыргызстана по железной дороге.
Сапар Джумакадырович [Исаков], ладно железная дорога — будем оформлять кредит — займет несколько лет, но автотрассу Ташкент — Ош — Кашгар надо начинать немедленно. В следующем году она должна заработать. Там всего-то уйдет несколько десятков миллионов долларов. Хотя бы автотрасса должна заработать.
О новых рынках сбыта
И те, кто говорит, что наша сельхозпродукция не нужна Китаю, нагло врут. Один все время выступал по телевидению, я попросил ГКНБ: а кто это, узнайте. Он сразу убежал в Казахстан. Казачок был засланный.
Мне председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин неоднократно лично говорил, что Китай нуждается в экологически чистых продуктах.
В Китае все на удобрениях, а в Кыргызстане нет даже завода для удобрений. У нас поневоле все продукты самые чистые. Надо работать теперь с Китаем, раз нас отрезают от ЕАЭС, и все на это равнодушно смотрят. Надо искать другие рынки. Надо ехать в Китай, надо ехать в Узбекистан. Там наша продукция влет уходит.
Об экономике Кыргызстана
Я хочу высказать свое мнение по развитию экономики страны. Во-первых, государство должно развивать инфраструктуру, никого больше не слушать, никакие вопли.
Под инфраструктурные проекты, такие, как дороги, энергетика, надо брать кредиты. Тем более, что есть страны, которые нам готовы дать льготные, долгосрочные кредиты. В экономике мы должны опираться не на государственный сектор, мы должны опираться на граждан Кыргызстана.
Кыргызстан должен стать раем для предпринимателей. Любой инициативный гражданин Кыргызстана должен получать только поддержку со стороны Кыргызстана. Мы должны убрать все помехи, все препятствия на пути развития малого, среднего и крупного бизнеса. Постепенно уменьшать проверяющих — мы уже ликвидировали, что могли, но и дальше надо уменьшать.
В финполе было 240, а сейчас 200 человек. Но финпола со временем и не должно быть — может быть, лет через пять-десять.
В этом надо опираться на программу «Таза коом». Это должна быть чистая, прозрачная, честная страна.
О парламентаризме и выборах
Я также хочу открыто сказать, многие до сих пор не поняли, что за референдум мы проводили в прошлом году. С 1 декабря вступят в силу все поправки, которые были приняты. Центр тяжести переходит в парламент из правительства.
Больше того, до 2040 года мы должны полностью перейти к парламентской форме правления, потому что мировой опыт показывает: из 53 стран 51 развитая страна — с парламентской формой правления.
Только две — США и Германия — с президентской, и уже мы видим, что даже США, по-моему, задумываются над формой правления.
Поэтому до 2040 года мы должны постепенно переходить на чисто парламентскую форму правления.
Так как после этого влияние парламента будет расти, мы должны еще раз пересмотреть выборное законодательство.
Я неоднократно приводил пример, когда на выборы «Республика — Ата-Журт» шла с одним списком, где была и молодежь, и интеллигенция, и все национальности. А в итоге оказались в парламентской фракции одни богатеи: ни одного русского, ни одного узбека, ни одного представителя интеллигенции.
Выборы в парламент тоже не за горами — в 2020 году. Надо заранее экспертам проанализировать, сделать так, чтобы такие игры на выборах не были.
Раз центр принятия решения постепенно переходит в парламент, то в парламенте должны быть честные люди, болеющие за страну, а не за свой кошелек.
Параллельно надо сделать так, чтобы бизнес не боялся за свой кошелек. Многие до сих пор идут в парламент, потому что боятся, что будет передел собственности. Никакого передела за шесть лет не было и не будет в дальнейшем.
Я хочу пожелать бизнесменам заниматься своим делом, а в парламент идти тем, кто готов заниматься законами, кто готов воевать за интересы не своего кошелька, не своего бизнеса, а за интересы страны. Потому что из-за тех же мучных королей мы сейчас, возможно, не получим грант от АБР.
О суверенном Кыргызстане
В заключение я хочу сказать, что это все нам непросто далось, эта дорога достигнута ценой жизни многих людей. За сегодняшний наш путь погибли простые люди страны в аксыйских событиях 2002 года, ради этого погибали наши граждане 7 апреля 2010 года!
Создание независимого и суверенного государства веками было главной мечтой нашего народа.
Больше тысячи лет прошло со времени гибели Великого кыргызского каганата, пока Всевышний не дал нам снова возможность построить свою независимую страну. Страну свободных и гордых людей. Только здесь, в своей стране, мы можем быть счастливы. И мы обязаны сделать все для того, чтобы каждый гражданин чувствовал себя здесь комфортно, в уюте и безопасности.
Спасибо за внимание. Я, наверное, слишком эмоционально пошел, как всегда, но мы независимая страна. Если мы потеряем эту независимость, потомки нас проклянут.
Тем, кому не нравится наша независимость, те, кто хотят жить легко и комфортно, и кому все равно, гражданином чьей страны ему быть, от которых деньги получают, скатертью дорога!