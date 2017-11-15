О Национальной стратегии устойчивого развития — 2017

Сегодня у нас на повестке дня всего один вопрос — это стратегия устойчивого развития нашей страны до 2040 года.

Новый документ будет продолжением Национальной стратегии устойчивого развития — 2017 (НСУР-2017), которую мы принимали здесь же. Новый документ, если мы его примем, будет логическим продолжением НСУР-2017.

Принятие стратегии до 2017 года полностью оправдало себя, потому что мы получили документ, по которому сверяли наши шаги.

Конечно, там были поставлены некоторые задачи, я знал заранее, что мы не успеем их сделать, но они нам задавали высокую планку.

Это было очень сложное время, когда мы создавали этот совет. Я думаю, что был найден хороший формат, когда все ветви власти и представители общественности собирались и обсуждали наболевшие вопросы.

Наглядное доказательство этому — принятие этой стратегии до 2017 года, которое позволило добиться стабильности и мира в стране. Потому что мы смогли консолидировать все общество вокруг общенациональных идей и проектов.

Фото: пресс-служба президента

Мы смогли, благодаря этому документу и труду граждан Кыргызстана, вывести страну на путь устойчивого развития.

[В НСУР-2017] закладывались абсолютно разные сферы. Многие были удивлены, почему там была не только экономика, но и честные выборы, судебная реформа, реформа уголовного права, культура, язык, религия.

Время доказало, что такой документ нужен — обширный документ, который охватывает все сферы жизни государства.

Хочу напомнить: у нас, благодаря именно программе развития, были приняты такие документы, которые помогли реально объединить народ Кыргызстана.