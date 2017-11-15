Freedom House: Кыргызстан ухудшил свои показатели в рейтинге свободы интернета

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет «Свобода в интернете». Кыргызстан вновь попал в список стран с «частично свободным» интернетом, но ухудшил свои позиции.

Исследователи оценили каждую страну по шкале от 0 до 100 — чем меньше баллов набрала страна, тем выше в ней оценили свободу интернета. Рейтинг формировался на основе полученных результатов, и страны получали статус «свободной», «частично свободной» или «ограниченной» в интернете.

Кыргызстан набрал 37 баллов в рейтинге и оказался в числе стран с «частично свободным» интернетом. Строчкой выше расположилась Южная Корея, а строкой ниже — Тунис.

По сравнению с прошлым годом, Кыргызстан ухудшил свои позиции в индексе свободы доступа к интернету. В 2016 году Кыргызстан получил 35 баллов.

Преследование пользователей

По мнению Freedom House, показатели страны ухудшились, потому что журналисты и обычные пользователи все чаще сталкиваются с судебными исками и интересом со стороны правоохранительных органов за размещение публикаций, критикующих чиновников.

Из отчета следует, что уровень доступа к интернету в Кыргызстане продолжает расти, хотя и имеет низкие показатели на глобальном уровне. Однако отсутствие стимула у компаний к развитию инфраструктуры в сельской местности создает «цифровой барьер» между городами и селами.

Авторы отчета считают, что хотя контент в интернете и не блокируется систематически, но власти вынуждают интернет-издания удалять статьи, в которых критикуется президент или правительство. В качестве примера, в отчете указывается удаление статей с сайта онлайн-издания «Заноза» (сейчас Kaktus.Media).

Исследователи пришли к выводу, что власти страны при блокировке обращают особое внимание на экстремистский или близкий к экстремистскому контент.

К примеру, власти Кыргызстана заблокировали сайт archive.org из-за нахождения на нем «экстремистских материалов».

Согласно отчету, в целом граждане Кыргызстане не привлекаются к ответственности за их деятельность в интернете. Однако власти могут наказать пользователей интернета, если их действия окажутся противозаконными.

Эксперты организации привели пример с приговором к 1 году лишения свободы Абдулло Нурматова. Он «лайкнул» публикации осужденного религиозного деятеля Рашода Камалова в социальной сети «Одноклассники».

Кроме того, исследователи отмечают, что власти Кыргызстана разрешили спецслужбам прослушивать телефонные разговоры без разрешения суда.

В рейтинге стран Евразии показатели лучше оказались только у Армении. Казахстан получил 62 балла, Россия 66, а Узбекистан — 77 баллов.

Исследователи Freedom House изучили показатели свободы доступа и пользования интернетом в 65 странах мира. Их жители составляют 87 процентов всех мировых пользователей сети. Рейтинг составлялся в период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года.