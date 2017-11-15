Шыкмаматов заявил, что машину его жены Счетной палате продал водитель

Лидер оппозиционной фракции «Ата-Мекен» Алмамбет Шыкмаматов заявил в суде, что машина жены была продана Счетной палате его водителем. Генпрокуратура обвиняет Шыкмаматова в том, что он включил в тендерную заявку автомобиль своей жены и продал ее по завышенной цене.

Шыкмаматов дал показания по своему делу в Первомайском районном суде.

Депутат заявил, что продажа машины его жены Счетной палате была законной.

По его словам, машину продал его водитель, потому что он сам находился в Москве.

«В Москве я позвонил жене и сказал, что мне нужны деньги и предложил продать машину, жена не умеет ездить, она мать четверых детей. Машина в гараже стояла. Тогда у меня дочь была 6-ти месячная, и тогда я попросил своего водителя продать машину», — сказал депутат.

Шыкмаматов заявил, что машина стоила $15 тысяч, но Счетной палате ее продали за $14,5 тысяч.

«Все было законно, я посмотрел документы. В итоге сэкономили 700 тыс. сомов. Корысти и завладением чужими деньгами не было», — сказал он.

Дело Алмамбета Шыкмаматова

Шыкмаматова обвиняют в том, что он, будучи в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей для Счетной палаты в 2011 году, подстроил победу компании «Барат Люкс».

Также следователи утверждают, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за $14,5 тысяч, несмотря на то что, автомобиль стоил не более $10 тысяч.

Генпрокуратура возбудила на Шыкмаматова уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция» 17 февраля 2017 года. Позже на суде сторона обвинения стала придерживаться обвинения по статьям «Коррупция» и «Соучастие в коррупции».

Шыкмаматов — один из трех оппозиционных политиков от фракции «Ата Мекен», которые выступали с критикой пока еще действующего президента Алмазбека Атамбаева.

Его соратника и лидера партии Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. Текебаев, по версии следствия, пообещал Маевскому предоставить доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Политик проведет в тюрьме 4,5 года, потому что судья применил к нему амнистию. Текебаева также лишили депутатского мандата.

Также еще одного члена партии — экс-генпрокурора Аиду Салянову — приговорили к 5 годам тюрьмы за продление лицензии Алексею Елисееву, адвокату Максима Бакиева. Но исполнение приговора отсрочено до 2029 года из-за того, что у нее есть маленький ребенок.

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