Задержан один из организаторов митингов в Таласе

Милиция задержала одного из организаторов мирных митингов, которые прошли в конце октября в Таласе и вывезла в Бишкек. Суд должен избрать ему меру пресечения.

Новость обновлена в 17:39

Активист Мавлян Аскарбеков сообщил журналисту Kloop.kg, что ночью 15 октября милиция задержала одного из организаторов митинга в Таласе — Шамбета Кубатбекова. По словам Аскарбекова, после задержания его увезли в Бишкек.

Аскарбеков пояснил, что Кубатбеков — бывший сотрудник МВД, против которого семь лет назад было возбуждено уголовное дело, которое позже было закрыто.

«Насколько нам известно, возобновили это уголовное дело и вчера ночью его арестовали», — сказал Аскарбеков.

Однако он добавил, что милиция не должна была арестовать Кубатбекова за организацию митингов.

«В Конституции прописано, что каждый гражданин имеет право организовать и выйти на митинг. Они по ложным или по каким-то еще заявлениям возобновили дело», — сказал активист.

Аскарбеков назвал задержание участников митинга в Таласе «открытым давлением», потому что еще троих участников митинга 2 ноября уже вызывали в Госкомитет нацбезопасности.

«На других организаторов Айбека Мырзу, Аманбола Балакулова и Торокана Жунусбекова идет силовое давление со стороны властей […] В ГКНБ им открыто угрожали и предупреждали, чтобы они не участвовали в митингах», — сказал Аскарбеков.

По его словам, все трое были вызваны в ГКНБ по повестке, которая была незаконной, потому что процессуальный статус людей не был определен.

«То есть, они просто написали повестку, определили их местоположение через какое-то оборудование и заставили их прийти на допрос», — сказал Аскарбеков.

Пресс-служба МВД в интервью журналисту Kloop.kg сообщила, что задержание Кубатбекова «не имеет никакого отношения к прошедшим митингам в городе Талас».

«Кубатбеков подозревается в том, что будучи начальником УВД незаконно использовал бюджетные средства. Ранее транспортной прокуратурой было возбуждено уголовное дело», — сказал пресс-секретарь МВД Эрнис Осмонбаев.

Сейчас Кубатбеков находится в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека.

Митинги в Таласе

Первый митинг в Таласе прошел 16 октября. Собравшиеся вышли на площадь в поддержку проигравшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова. На встрече был полпред правительства Даир Кенекеев, который попытался успокоить собравшихся строками из эпоса «Манас».

Однако митингующие не стали его слушать и заявили, что эпос должен читать только манасчы.

Президент Алмазбек Атамбаев 18 октября заявил, что ему стало «стыдно» за таласцев, которые не дали полпреду правительства по Таласской области Даиру Кенекееву зачитать слова из эпоса «Манас».

После этого таласцы трижды выходили выходили на митинги, требуя извинений от президента за сказанные слова.

Митингующие заявили, что если власти продолжат оставлять их требования без внимания, то они приедут в Бишкек и проведут курултай. Дату проведения курултая назначили на 18 ноября.

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