Елена Нагорная не будет покупать «Мегаком»

Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) прекратил переговоры с российской предпринимательницей Еленой Нагорной по продаже сотового оператора «Мегаком». Ранее глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что еще несколько компаний подали заявки на покупку «Мегакома».

Пресс-служба ФУГИ сообщила, что переговоры с Нагорной прекращены с 15 ноября из-за того, что «сторонам не удалось достичь взаимоприемлемых условий».

Ранее 13 ноября глава ведомства Болсунбек Казаков сообщил, что еще несколько компаний подали заявки на приобретение «Мегакома». Однако сейчас неизвестно какие именно компании хотят приобрести сотовый оператор.

До этого Нагорная была единственной потенциальной покупательницей сотового оператора. В ФУГИ 8 ноября заявили, что сделка с Нагорной могла бы быть заключена до конца этого года.

Елена Нагорная — российская предпринимательница, которая хотела приобрести «Мегаком» за 13,5 млрд сомов. Она также обязывалась взять на себя все судебные иски компании.

В Кыргызстане ее кандидатуру как потенциального покупателя раскритиковал общественный деятель Эдиль Байсалов. Он заявил, что денег у Нагорной нет и сделка с ней — это очередная «афера и грабеж».

Такое заключение Байсалов сделал после исследования деятельности компаний, которые зарегистрированы на Нагорную.

История «Мегакома» и попытки его продажи

Мобильный оператор начал свою работу в 2006 году. Основным инвестором сотового оператора была российская компания Penwell, которая владела 51 процентом акций компании.

Представители Penwell утверждают, что в 2008 году Максим Бакиев «рейдейрским захватом и мошенническими действиями» перерегистрировал на себя долю компании и перевел активы в «Альфа Телеком».

С тех пор компания судилась за восстановление контроля над 51 процентом акций и частично добилась этого после свержения власти Бакиевых в апреле 2010 года.

Но затем власти постановили национализировать оставшиеся 49 процентов «Альфа Телеком», и компания полностью стала государственной.

В феврале 2016 года правительство Кыргызстана объявило о том, что продает «Мегаком» в «рамках программы по приватизации гособъектов» за 19 млрд сомов.

После проведения трех неудачных аукционов ФУГИ снизил цену на приобретение сотового оператора до 13,5 млрд сомов.

В августе 2017 года Penwell потребовала от правительства Кыргызстана 200 млн долларов за незаконный захват сотового оператора. Однако глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что у компании Penwell нет никаких юридических доказательств для обращения в международные суды.

«Мегаком» — один из трех крупных операторов сотовой связи в Кыргызстане. Он обслуживает свыше трех миллионов абонентов и охватывает почти всю территорию страны.

По теме: