Российская предпринимательница Елена Нагорная хочет купить сотовый оператор «Мегаком» за 13,5 млрд сомов. Фонд управления госимуществом (ФУГИ) ведет с ней переговоры.

В пресс-службе ФУГИ сообщили, что им поступила заявка от россиянки Елены Нагорной. По их словам, это было единственное предложение о приобретении «Мегакома».

Елена Нагорная — руководитель группы компаний «Кени», которая занимается поставкой продуктов питания из Африки на российский рынок.

«Заявка поступила 25 сентября, в последний день подачи заявок. Эта была единственная заявка на покупку сотового оператора», – сказали в ФУГИ.

Комиссия ФУГИ уже ее рассмотрела и подтвердила состоятельность претендента. Сейчас ведутся переговоры с предполагаемым покупателем.

Глава ФУГИ Болсунбек Казаков предположил, что «Мегаком», скорее всего, будет продан Нагорной. По его словам, она владеет несколькими компаниями в России.

«Она согласна на все условия. Я с ней говорил утром, она сказала, что у нее есть компании и официальные средства, не из оффшоров», — сказал Казаков.

Несмотря на то, что цена «Мегакома» 13,5 млрд, Нагорная должна заплатить за «Мегаком» 14,5 млрд сомов — 1 млрд сомов составляет комиссионный сбор в размере семи процентов от общей суммы.

Кроме того, она должна взять на себя всю ответственность по всем судебным искам компании.

Судебные иски «Мегакома»

Российская компания Penwell в августе 2017 года потребовала от правительства Кыргызстана 200 млн долларов за незаконный захват «Мегакома».

Представители компании утверждают, что в 2006 году «Мегаком» был создан на их средства, а в 2008 году после рейдерского захвата оператора Максимом Бакиевым, Penwell потеряла свою долю в компании.

Глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что у компании Penwell нет никаких юридических доказательств для обращения в международные суды.

Компанию «Альфа Телеком» (сотовый оператор «Мегаком») не могут продать с 2016 года, стартовая цена компании составляла более 19 млрд сомов.

Однако, на трех аукционах по продаже компании не поступило ни одного предложения о покупке компании. По этой причине цену снизили до 13,5 млрд сомов.

После этого Фонд по управлению госимуществом решил продать сотового оператора методом прямой продажи.

«Мегаком» — один из трех крупных операторов сотовой связи в Кыргызстане. Он обслуживает свыше трех миллионов абонентов и охватывает почти всю территорию страны.

В 2010 году Временное правительство приватизировало 49% акций компании. Через четыре года после этого «Мегаком» полностью перешел в собственность государства.

По теме: