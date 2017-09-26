Бишкекская прокуратура возбудила уголовное дело по факту самоубийства женщины, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка. Она повесилась в камере изолятора ГУВД.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что сотрудники изолятора не провели соответствующий требованиям досмотр подозреваемой и не изъяли у нее «запрещенный» предмет — женский платок — на котором она повесилась.

Уголовное дело возбудили по статье «Халатность».

«Задержанная в результате отсутствия должного контроля со стороны сотрудников ИВС, завязав свой платок на водопроводный кран, совершила самоубийство», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Тело женщины нашли 23 сентября в камере изолятора ГУВД Бишкека.

Погибшую подозревали в убийстве своего новорожденного сына. Тело младенца нашли 14 сентября в мусорном баке в районе Киркомстрома. Неделю спустя, милиция задержала мать ребенка и водворила ее в изолятор.

Против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», ей грозило лишение свободы сроком до трех лет.

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