Ученица 7-го класса родила ребенка в Таласской области. Милиция возбудила уголовное дело на отца ребенка за интимную связь с несовершеннолетней.

Представитель омбудсмена по Таласскому региону Жакшыгуль Узакбаева сказала в интервью радио «Азаттык», что состояние 14-летней роженицы и ребенка удовлетворительное, их уже выписали из роддома домой.

Милиция в августе 2017 года возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего парня, который подозревается в совращении 14-летней девочки.

Начальник Бакай-Атинского РОВД Кадырбек Жээнчороев сообщил «Азаттыку», что девочка познакомилась с будущим отцом ее ребенка в селе, куда приехала на каникулы к дяде.

«По их словам, сексуальный контакт произошел в декабре прошлого года. Мать девочки устроила скандал, после чего подростков поженили. Следствие по этому делу продлено еще на месяц», — сказал он.

Сейчас в парламенте Кыргызстана рассматривается законопроект «по противодействию сексуальному насилию в отношении детей». Законопроект уже одобрили в двух чтениях.

Законопроект предусматривает ужесточение наказания за насилие над несовершеннолетними, вплоть до введения смертной казни.

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