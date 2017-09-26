В предвыборном штабе провластного кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова проходил сбор биометрических данных граждан. Государственная регистрационная служба заявила, что это законно.

Журналист радио «Азаттык» Ыдырыс Исаков сообщил, что в ошском штабе Жээнбекова на участке Шейит-Тобо используется оборудование Государственной регистрационной службы для сбора биометрических данных.

Исаков попытался получить комментарии от сотрудников ГРС, которые собирали данные граждан, но те молча покинули рабочие места.

Глава пресс-службы ГРС Мелисбек Эржигитов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что сбор биометрических данных в штабе Жээнбекова проводится «абсолютно законно».

«Это законно. Эта была выездная мобильная группа по сбору биометрических данных. Такие мобильные группы у нас есть во всех областях. Люди в айыл окмоту активно не ходят, мы это сделали для удобства граждан», — сказал он.

Глава квартального комитета по городу Ош Нажип Эрбабаев сказал «Азаттыку», что сбор биометрических данных проходит в штабе Сооронбая Жээнбекова из-за нехватки помещений.

Юрист компании «Прецедент» Ильяна Жедигерова в интервью журналисту Kloop.kg сказала, что «прямого запрета» на сбор данных в предвыборном штабе кандидата нет.

«Вопрос в том, кому принадлежит здание. Если кандидат арендовал помещение из своего избирательного фонда и в нем идет сбор данных, то это законно», — сказала Жедигерова.

Чтобы проголосовать на выборах нужно сдать биометрические данные. Ранее, ГРС сообщала, что около 800 тысяч кыргызстанцев не прошли биометрику и могут лишиться возможность проголосовать на выборах.

Выборы президента пройдут 15 октября, за пост главы государства сейчас борются 13 человек.

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