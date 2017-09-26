Материал подготовлен совместно с общественным объединением “Альянс по репродуктивному здоровью”.

26 сентября — Всемирный день контрацепции, который отмечается во всем мире ежегодно, начиная с 2007 года.

В древности в качестве контрацепции женщины использовали тампоны с слоновьим навозом, ели дикую морковь и даже вводили во влагалище живых пауков.

В Древнем Египте мужчины перед половым актом готовили смесь из крокодильего навоза, хлопка и меда, которая была спермицидом.

Позже мужчины начали использовать первые аналоги презервативов — из кожи крокодила в Африке, кишок и рыбьего пузыря в Европе и из рогов в Японии.

Сейчас контрацептивы куда безопаснее и действеннее — это удобные латексные презервативы, спермициды, вагинальные кольца и спирали, противозачаточные таблетки и даже гормональный пластырь.

Но что вы знаете о контрацептивах и их истории? Предлагаем вам угадать (или блеснуть знаниями), как люди предохранялись раньше, почему презервативы распространились и как работают некоторые современные контрацептивы.