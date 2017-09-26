Материал подготовлен совместно с общественным объединением “Альянс по репродуктивному здоровью”.

26 сентября — Всемирный день контрацепции, который отмечается во всем мире ежегодно, начиная с 2007 года.

В древности в качестве контрацепции женщины использовали тампоны с слоновьим навозом, ели дикую морковь и даже вводили во влагалище живых пауков.

В Древнем Египте мужчины перед половым актом готовили смесь из крокодильего навоза, хлопка и меда, которая была спермицидом.

Позже мужчины начали использовать первые аналоги презервативов — из кожи крокодила в Африке, кишок и рыбьего пузыря в Европе и из рогов в Японии.

Сейчас контрацептивы куда безопаснее и действеннее — это удобные латексные презервативы, спермициды, вагинальные кольца и спирали, противозачаточные таблетки и даже гормональный пластырь.

Но что вы знаете о контрацептивах и их истории? Предлагаем вам угадать (или блеснуть знаниями), как люди предохранялись раньше, почему презервативы распространились и как работают некоторые современные контрацептивы.

В древности в качестве контрацепции предлагали четыре дня жевать...
Правильно! Неправильно!
Согласно греческим легендам, царь Минос создал нечто, вроде женского презерватива, из…
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Презервативы, так или иначе, создают уже около 400 лет — от многоразовых кондомов из кожи крокодила Африки до современных латексных с разными примочками. Но, возможно, что презервативы существовали гораздо раньше — самое древнее упоминание датируется…
Правильно! Неправильно!
Распространению ранних аналогов презервативов в средневековой Европе поспособствовал…
Правильно! Неправильно!
В СССР презерватив называли...
Правильно! Неправильно!
Гормональные контрацептивы изобрели в...
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Кроме презервативов и противозачаточных средств в качестве временных методов долгосрочной контрацепции применяются внутриматочные спирали и...
Правильно! Неправильно!
Женщина, установившая внутриматочную спираль, не забеременеет потому, что…
Правильно! Неправильно!
Женский презерватив сделан из…
Правильно! Неправильно!
Какие мужчины не могут применять презервативы в качестве контрацепции?
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