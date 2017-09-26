Полиция Краснодарского края задержала супружескую пару по подозрению в каннибализме. В квартире у задержанных нашли замороженные куски мяса неизвестного происхождения. Российские СМИ пишут, что на счету семейной пары могут быть до 30 убийств.

В Краснодаре 11 сентября 2017 года на одной из улиц рабочие нашли телефон, на котором были фотографии мужчины, который позировал с отрубленной человеческой рукой и со скальпом женщины.

Владельцем телефона оказался 35-летний местный житель, которого задержали.

По данным Следственного комитета Краснодарского края, 8 сентября супружеская пара познакомилась с женщиной, которую они пригласили выпить.

Во время распития алкоголя, между супругами и женщиной произошел конфликт, в результате чего они её убили.

После этого, подозреваемый расчленил тело убитой — некоторые части забрал к себе домой и сфотографировался с ними.

«В подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой», — сообщил Следственный комитет Краснодарского края.

Полиция обнаружила в квартире подозреваемых фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне нашли замороженные куски мяса неизвестного происхождения. Эксперты выясняют, являются ли они человеческими.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства этой женщины.

Правоохранительные органы тщательно проверяют причастность супружеской пары к другим убийствам.

Российские СМИ пишут, что эта семейная пара убивала и ела людей с 1999 года.

В доказательство издание «Блокнот» опубликовало фотографию 1999 года, на которой изображена человеческая голова в тарелке с апельсинами. Источник издания сообщил, что фото было найдено дома у подозреваемой семейной пары.

Этот же источник добавил, что подозреваемые признались как минимум в 30 убийствах.

РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет, что подозреваемый признался в двух убийствах — женщины, со скальпом которой он позировал, и еще одного человека в 2012 году.

Официально правоохранительные органы подтверждают убийство только одной женщины, чьи останки были найдены полицией в квартире подозреваемых.

Супружескую пару задержали. Сейчас они проходят психиатрическое обследования.