Атамбаев не будет извиняться перед властями Казахстана

Президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не будет извиняться перед властями Казахстана за то, что раскритиковал их. Атамбаев сказал, что просить прощения должны те, кто «наглым образом лезет во внутренние дела Кыргызстана».

Президент Алмазбек Атамбаев, выступая на Национальном совете по устойчивому развитию 15 ноября, затронул проблемы на кыргызско-казахской границе и заявил, что не будет извиняться перед властями Казахстана за свою критику.

«За что я должен просить прощения? За то, что попросил не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана? За то, что надо уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана, которые тоже запрещают вмешиваться во внутренние дела другой страны», — сказал Атамбаев.

Он также назвал «политическим дерьмом» тех «политиканов и некоторых депутатов парламента», которые «вопят» о том, что ему надо извиниться и «в ножки поклониться».

Президент заявил, что просить прощения должны те, кто «наглым образом лезут во внутренние дела Кыргызстана».

«Те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию. Те, кто хочет посадить свою шестерку в кресло Кыргызстана. Да, их шестерка сядет, но не в кресло Кыргызстана, а на нары сядет», — заявил Атамбаев.

Скорее всего, президент имел в виду экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова, который в середине сентября встречался с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Атамбаев уже высказывался о Бабанове как о «шестерке Казахстана», когда 13 октября обвинил казахские власти в «навязывании» Кыргызстану кандидата в качестве главы государства.

После выборов Генпрокуратура завела на Бабанова уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни». Сейчас неизвестно, где находится политик. Ранее он проходил лечение в Москве.

О развале ЕАЭС

Атамбаев сказал, что вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз было «правильным решением» и что страна вступала туда с «большой надеждой».

Он назвал «бредом» сообщения российской и казахской прессы о том, что «Атамбаев хочет развалить союз».

«Но фактическая реальность такова, что Кыргызстан уже больше месяца отрезан от других стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от ЕАЭС. Так кто тогда разваливает ЕАЭС?» — сказал Атамбаев.

Президент также заявил, что подписанные в ЕАЭС соглашения не регулируют экономические отношения из-за «капризов и прихотей некоторых президентов», и поставил под вопрос присоединение других стран к союзу.

«Кто реально захочет войти в такой союз, который только на бумажке? В котором ни один договор, ни одно соглашение не действует? А действуют какие-то капризы и прихоти какого-нибудь царька?» — сказал Атамбаев.

Атамбаева «поразило полное равнодушие и безразличие» к ситуации на кыргызско-казахской границе глав государств, входящих в ЕАЭС.

«Руководству Евразийской экономической комиссии во главе с Тиграном Саркисяном, который должен был в колокола бить бегать, абсолютно наплевать! […] На самом деле, сегодня руководством Казахстана и Евразийской экономической комиссией наносится непоправимый ущерб имиджу, репутации ЕАЭС в глазах всего мирового сообщества и в глазах наших соседей по региону» — сказал Атамбаев.

По словам Атамбаева, Кыргызстан потеряет около 0,3 процента ВВП из-за ситуации на кыргызско-казахской границе, но страна «это переживет».

Президент и ранее обвинял Казахстан в развале союза. Выступая 18 октября перед президентскими стипендиатами, Атамбаев заявил, что некоторые действия Казахстана «направлены на развал ЕАЭС».

Дипломатический скандал между Кыргызстаном и Казахстаном

Отношения Кыргызстана и Казахстана ухудшились после 7 октября, когда президент Алмазбек Атамбаев раскритиковал казахские власти и обвинил их в «разворовывании богатств» страны, а также в «любви к Бакиевым».

Критика Атамбаева в адрес казахских властей была вызвана встречей экс-кандидата на пост президента Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в сентябре.

Тогда власти Кыргызстана расценили встречу как «попытку вмешательства» Казахстана во внутренние дела страны. Власти Казахстана назвали «домыслами» обвинения кыргызской стороны.

С 10 октября на кыргызско-казахской границе начали образовываться очереди из людей и заторы из машин. Казахские власти объяснили усиление контроля на границе борьбой с «серым импортом» и контрабандой из Китая, которая шла в Казахстан из Кыргызстана.

На 13 ноября на кыргызско-казахской границе в пробках стоят более 400 фур.

Со-автор: Рустам Халимов.

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