Правительство Казахстана начало денонсацию соглашения о помощи Кыргызстану в $100 млн

Правительство Казахстана уже разработало документы для отзыва технической помощи Кыргызстану в $100 млн. Парламент Кыргызстана уже в трех чтениях одобрил отказ от помощи Казахстана на фоне дипломатического скандала между странами.

Министерство национальной экономики Казахстана разработало законопроект о денонсации договора с Кыргызстаном, по которому они должны были выделить $100 млн в качестве помощи Кыргызстану для интеграции в ЕАЭС.

Глава Министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что они ждут, пока завершится денонсация соглашения в Кыргызстане.

«Пока от Кыргызстана только есть официальная нота МИД (о намерении начать денонсацию — ред.), но сама денонсация не прошла. Сейчас у них через парламент прошел законопроект, он должен быть подписан президентом и только потом, когда они нам официально вручат ноту о завершении денонсации, мы будем к этому процессу переходить», — сказал он.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов сказал, что решение о том, как будут использованы заложенные на поддержку Кыргызстана деньги, будет приниматься в феврале 2018 года.

«Сначала надо завершить процедуру денонсации. Это непростая процедура. Для того чтобы его денонсировать, нам необходимо пройти внутренние процедуры. После того, как будут окончательно завершены процедуры, будет принято решение», — сказал он.

Депутат казахского парламента Маулен Ашибаев заявил, что $100 млн можно потратить на развитие социальной сферы Казахстана.

Парламент Кыргызстана одобрил денонсацию

Парламент Кыргызстана 9 ноября окончательно одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном. Теперь законопроект должен подписать президент.

Кыргызстан и Казахстан договорились о выделении 100 млн долларов еще в 2014 году. Однако казахская сторона так и не перевела эту сумму Кыргызстану.

В Кыргызстане на выделенные деньги планировали создать лаборатории.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что правительство Кыргызстана уже построило все необходимые лаборатории на свои деньги.

«Мы уже создали лаборатории за счет бюджета, не дожидаясь их помощи, и построим еще. Конечно, нам будет тяжело, но если мы не будем уважать себя, никто нас не будет уважать, потому и решили денонсировать», — заявил Зилалиев.

Ранее отказ от $100 млн поддержал и президент Алмазбек Атамбаев, заявив 15 октября, что Кыргызстан «не нуждается» в казахской помощи.

«Сейчас меня упрекают тем, что казахи дают нам $100 млн […]. Это называется техническая помощь. Они прождали три года, пока мы не пришли с проблемами к ним. Честно сказать, нам такая помощь не нужна», — сказал президент.

Соглашение о выделении $100 млн президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в июле. Первый транш в $41 млн должен был прийти в Кыргызстан в ноябре.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе Кыргызстана и Казахстана усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен.

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