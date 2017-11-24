Египет: Более 230 погибших в крупном теракте в мечети на Синае

Египет пережил крупнейший теракт в своей истории, когда неизвестные вооруженные люди напали днём 24 ноября на мечеть в провинции Северный Синай. По последним данным, погибло более 230 человек.

Теракт произошёл в мечети Аль-Равда в городе Бир-аль-Абед на северо-востоке Египта.

Вооруженные люди подъехали к мечети на четырёх внедорожниках и, согласно свидетельствам очевидцев, бросили в неё бомбы в тот момент, когда там шла пятничная молитва. В момент взрыва, в мечети находилось 500 человек.

После того, как прихожане ринулись к выходу, нападавшие открыли по ним огонь.

«Они стреляли и по тем, кто выбегал из мечети, и по каретам скорой помощи, которые приезжали за ранеными», — рассказал один из местных очевидцев в интервью агентству «Рейтер».

Некоторым пострадавшим оказывают медицинскую помощь на месте, других увозят в больницы.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за происходящее.

По данным «Би-би-си», мечеть Аль-Равда посещали, в основном, последователи суфизма — ветви ислама, которую террористическая организация «Исламское государство» считает «еретической».

В связи с терактом, в Египте объявлен трехдневный траур.

Крупнейший теракт в истории Египта

«Исламское государство» (ИГ) активизировалось на Синайском полуострове Египта вскоре после арабской весны 2011 года, в ходе которой был свергнут лидер страны Хосни Мубарак.

На территории Синая преимущественно действует группировка «Синайская провинция», которая считается дочкой ИГ.

Теракт на Синае уже стал крупнейшим в истории Египта, при том, что количество жертв ещё может увеличиться.

По количеству жертв он превысил теракт на российском самолёте, который летел из Египта в 2015 году — тогда погибло 224 человека, и это было самым большим количеством жертв в результате единичной атаки на территории этой страны.

