Египет: Более 230 погибших в крупном теракте в мечети на Синае

Египет пережил крупнейший теракт в своей истории, когда неизвестные вооруженные люди напали днём 24 ноября на мечеть в провинции Северный Синай. По последним данным, погибло более 230 человек.
Теракт произошёл в мечети Аль-Равда в городе Бир-аль-Абед на северо-востоке Египта.
Вооруженные люди подъехали к мечети на четырёх внедорожниках и, согласно свидетельствам очевидцев, бросили в неё бомбы в тот момент, когда там шла пятничная молитва. В момент взрыва, в мечети находилось 500 человек.
После того, как прихожане ринулись к выходу, нападавшие открыли по ним огонь.
«Они стреляли и по тем, кто выбегал из мечети, и по каретам скорой помощи, которые приезжали за ранеными», — рассказал один из местных очевидцев в интервью агентству «Рейтер».
Некоторым пострадавшим оказывают медицинскую помощь на месте, других увозят в больницы.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за происходящее.
По данным «Би-би-си», мечеть Аль-Равда посещали, в основном, последователи суфизма — ветви ислама, которую террористическая организация «Исламское государство» считает «еретической».
В связи с терактом, в Египте объявлен трехдневный траур.
Крупнейший теракт в истории Египта
«Исламское государство» (ИГ) активизировалось на Синайском полуострове Египта вскоре после арабской весны 2011 года, в ходе которой был свергнут лидер страны Хосни Мубарак.
На территории Синая преимущественно действует группировка «Синайская провинция», которая считается дочкой ИГ.
Теракт на Синае уже стал крупнейшим в истории Египта, при том, что количество жертв ещё может увеличиться.
По количеству жертв он превысил теракт на российском самолёте, который летел из Египта в 2015 году — тогда погибло 224 человека, и это было самым большим количеством жертв в результате единичной атаки на территории этой страны.