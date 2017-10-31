Как оплатить учёбу за границей — советы Kloop.kg и FINCA банка

Для учёбы за границей необходимо, как минимум, знание английского языка и базовое образование (школьное или университетское). Если вы подходите хотя бы по этим требованиям, перед вами уже открываются большие возможности.

Есть и другие критерии для отбора, например, знание дополнительного иностранного языка, опыт работы, но они зависят от университета, программы обучения и вида стипендии.

Для многих студентов основная задача — поиск средств на оплату учёбы.

FINCA Банк и Kloop.kg составили список возможных вариантов для тех, кто хочет учиться в иностранном ВУЗе.