Как оплатить учёбу за границей — советы Kloop.kg и FINCA банка

Поступить в зарубежный ВУЗ не так сложно, как может показаться. Найти деньги — тем более. Kloop.kg и FINCA банк разбираются, как проучиться за границей без ущерба для кармана.
Материал создан совместно с FINCA Банк в рамках проекта «Финансовая грамотность». Одна из миссий банка — сокращение бедности и повышение уровня жизни населения.
Для учёбы за границей необходимо, как минимум, знание английского языка и базовое образование (школьное или университетское). Если вы подходите хотя бы по этим требованиям, перед вами уже открываются большие возможности.
Есть и другие критерии для отбора, например, знание дополнительного иностранного языка, опыт работы, но они зависят от университета, программы обучения и вида стипендии.
Для многих студентов основная задача — поиск средств на оплату учёбы.
FINCA Банк и Kloop.kg составили список возможных вариантов для тех, кто хочет учиться в иностранном ВУЗе.
Какие способы доступны гражданам Кыргызстана сейчас?
• Стипендии и гранты
Самый очевидный и популярный способ. Очевидный, потому что таких стипендий большое количество — есть программы для учебы на английском языке и возможность выбрать страну, в которой хотелось бы учиться. Популярный, потому что желающих получить эти стипендии, как правило, достаточно много.
Большинство таких программ покрывают расходы на обучение, проживание и перелёт. И даже ежемесячные траты, такие как питание, транспорт и книги. Некоторые стипендии включают в себя лишь частичные расходы, поэтому, возможно, придётся искать дополнительное финансирование.
Критерии отбора и требования к кандидатам отличаются в зависимости от вида стипендий. Как правило, это уровень знания английского языка (результаты экзаменов TOEFL или IELTS), успеваемость в учебе, опыт работы по специальности и при необходимости – дополнительные тесты (например, GRE, GMAT).
Плюсы: сумма стипендии, которая покрывает расходы на оплату медицинской страховки и карманные расходы. Можно подавать в престижные иностранные ВУЗы.
Минусы: большое количество желающих. Некоторые программы требуют отличной успеваемости (быть в топ-5 или хотя бы топ-10 по успеваемости на всем курсе). В других вариантах требуют опыт работы. Попытаться и проверить свои силы в любом случае стоит.
Примеры правительственных стипендий:
• Chevening Scholarships and Fellowships;
• German Academic Exchange Service;
• Holland Scholarship for non EU/EEA students;
• Swiss Government Excellence Scholarships;
• Italian Government Scholarship for International students;
• The Eiffel Excellence Scholarship Programme;
• Стипендии Чешского правительства;
• MEXT – Стипендии правительства Японии
Не забывайте проверять информацию о конкурсах на квотные места на сайте Министерства образования Кыргызстана. Кыргызстан подписывает межправительственные соглашения о предоставлении бюджетных мест для кыргызских граждан с определенными странами (например, Венгерская правительственная стипендия «Stipendium Hungaricum»).
А ещё можно зайти на сайт своего университета (или обратиться в учебный отдел ВУЗа) и узнать, в каких обменных программах участвует ваша альма-матер — это тоже один из способов поступить на обучение в зарубежный ВУЗ.
Не забывайте также отслеживать стипендии фондов и частных организаций. Например, Фонд Пьера Эллиотта Трюдо ежегодно выплачивает стипендии желающим получить докторскую степень в Канаде.
• Финансовая помощь университета
Есть и такой вариант — подавать на финансовую поддержку напрямую в университет.
Необходимо заранее проверить информацию о требованиях и необходимых документах. Некоторые ВУЗы предусматривают эту процедуру по умолчанию.
Университет Тарту в Эстонии, например, автоматически рассматривает абитуриентов на полную оплату обучения (tuition waiver) почти на всех англоязычных программах.
Некоторые университеты, напротив, требуют подавать документы отдельно.
Graduate School of Economics в Барселоне предлагает своим будущим студентам помощь в виде полной оплаты обучения или скидок, при условии, что они подадут заявки как можно раньше.
Кстати, сами университеты выкладывают на своих сайтах полную информацию о доступных стипендиях.
• Найти недорогой или бесплатный ВУЗ
Что если получить грант или стипендию не удалось? Есть иностранные ВУЗы, в которых отсутствует или минимальна плата за обучение. Это университеты с престижной репутацией, хорошим преподавательским составом и ресурсами для учёбы.
Например, Норвежский университет естественных и технических наук не имеет платы за обучение. Зато имеет нобелевских лауреатов в списке своих выпускников.
Вполне реально поступить и оплатить за обучение из своих средств. Другое дело, что необходимо заранее позаботиться о деньгах, которые покроют проживание и питание.
Кстати, в прошлом материале мы с FINCA банк рассказывали о том, как можно накопить деньги при небольшой зарплате.
Дисклеймер: Не забывайте, что для получения визы, вам необходимо будет продемонстрировать наличие определенных средств на банковском счёте.
Ещё один пример: если вы оказались в США, вы можете поступить в общественный колледж (community college), обучение в котором является бесплатным, а после года обучения оформить переход в обычный колледж.
Копить деньги на проживание тяжело и долго, но взамен вы получаете образование в крутом ВУЗе и ценный опыт. Вот ещё примеры некоторых иностранных ВУЗов, не имеющих или с небольшой оплатой обучения:
В некоторых странах (к примеру в Норвегии или Германии) обучение бесплатное. Студенту необходимо (помимо своих расходов) сдавать студенческий взнос раз в семестр. Его размер зависит от ВУЗа, в среднем от 90 до 300 Евро.
• Краудфандинг
Очень смелый ход, но если не достаёт нужной суммы, попробовать можно. Айзада Марат кызы, например, собирала деньги на учебу в Гарварде через своих знакомых, друзей и даже Kloop.kg. В конечном итоге, её обращение услышали власти Кыргызстана, которые выделили ей около 10 тысяч долларов США. Несмотря на это, ей самой пришлось взять кредит на сумму 22 тысячи долларов США, чтобы покрыть все расходы.
Для того, чтобы люди делились своими деньгами с вами, нужна достаточно важная и вдохновляющая причина. Айзада не просто поступила в магистратуру Юридической школы Гарварда (что само по себе круто), но и заявила, что после выпуска будет работать на государственной службе. Подумайте, чем вы будете полезны обществу?
Заключение
На самом деле вы вполне можете использовать все вышеперечисленные способы финансирования или скомбинировать их одновременно. В этом материале мы постарались охватить базовую информацию, опираясь на которую вы сможете найти лучшее решение.