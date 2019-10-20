Песнь о кредите

Нацбанк выпустил видео для кыргызоязычной аудитории, в котором акыны рассказывают о значениях инфляции, обменном валютном курсе, и объясняют, что такое денежно-кредитная политика и семейный бюджет.

Что такое инфляция

«Обычному человеку без предварительной подготовки нелегко разобраться в том, чем занимается центральный банк страны. Монетарная политика, инфляционное таргетирование, ключевая ставка – все эти термины привычны экономистам и финансистам, но многим еще нужно объяснять, что это такое и как изменения в этой области влияют на их жизнь», — сообщают в Нацбанке. Поэтому было принято решение снять ознакомительные видео с помощью акынов-импровизаторов.

Нацбанк планирует выпустить серию из пяти видео и аудио, на которых акыны расскажут о финансовой грамотности. В сети уже доступны два видео Нацбанка. Ролики растиражируют в соцсетях, будут транслировать на радио и телевидении.