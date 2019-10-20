Среди подозреваемых в убийстве и похищении бизнесмена Хуфура Абдурахемана есть два бывших сотрудника милиции. Подозреваемый в организации преступления — пенсионер внутренних дел, которого в 2016 году привлекали к ответственности за вымогательство. Бывшего милиционера водворили в ИВС ГУВД.

Бывшим инспектором УОБДД ГУВД оказался один из подозреваемых в убийстве. Он также водворен в ИВС ГУВД.

О том, что двое подозреваемых — милиционеры, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах сообщили сразу несколько кыргызстанских изданий, в том числе «Спутник» и «Кактус». МВД пока недоступно для комментариев.

Ранее сообщали о восьми задержанных по этому делу. Известно, что четверых, в том числе бывших милиционеров, подозревают в похищении и убийстве Абдурахемана — все они находятся в ИВС ГУВД.

Еще четверо вероятно проходят свидетелями по делу — об их местонахождении не сообщается. Среди них три человека организовали продажу кроссовера бизнесмена — один из них известен МВД как член преступной группировки. Так же свидетелем может проходить мужчина, купивший автомобиль — его задержали, когда он ехал в нем с подложными номерами.