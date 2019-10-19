19 октября в кыргызском сегменте интернета распространилось видео, на котором патрульный автомобиль чуть не сбил детей, переходивших трассу по зебре. Сообщается, что инцидент произошел сегодня на пересечении улиц Токтогула и Темирязева на западе Бишкека.

После публикации видео в правоохранительных органах установили, кто был за рулем автомобиля и патрульному выписали штраф в три тысячи сомов. Кроме того Служба внутренних расследований МВД проводит служебную проверку.

В 2019 году сотрудники ГУОБДД уже были виновниками дорожных происшествий. В июле патрульная машина, проехав на красный цвет светофора, врезалась в джип на юго-западе Бишкека. А в апреле старшина ГУОБДД насмерть сбил 11-летнего мальчика прямо возле школы в селе Новопавловка, что в Чуйской области.