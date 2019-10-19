СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили о том, что в ночь на 19 октября в Кочкорском районе Нарынской области было обнаружено тело 37-летнего Хуфура Абдурахемана. «Азаттык» сообщает, что 18 октября были задержаны восемь человек.

«Акипресс», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщает, что из восьми человек 55-летний мужчина подозревается в организации преступления, еще трое — 29 и 33 лет — подозреваются в убийстве. Еще троих подозревают в сбыте машины убитого бизнесмена и один человек был задержан за покупку этого автомобиля — его задержали непосредственно когда он был за рулем машины с подложными номерами.

Следствие утверждает, что подозреваемые перекрасили автомобиль бизнесмена и показали место, в котором его похоронили. «Клооп» пытался получить подтверждение у правоохранительных органов, но МВД оказалось недоступным для комментариев.

О исчезновении бизнесмена Хуфура Абдурехмана сообщил в милицию 5 октября его брат. Известно, что днем ранее мужчина выехал с рынка «Мадина» на белом кроссовере BMW X5, после чего близкие больше его не видели.