Tetris Challenge стартовал 1 сентября в Швейцарии — полиция Цюриха опубликовала фотографию в фейсбуке, на которой двое сотрудников полиции лежат рядом со своим инвентарем. Суть челленджа — показать сотрудникам службы рабочую технику и инструменты так, чтобы все лежало ровно, как в игре тетрис.

Флешмоб продолжили и работники служб в других странах — французские пожарные выложили все свое снаряжение, а вот на фотографии польской береговой службы четыре автомобиля, три лодки и более 10 человек.

Флешмоб подхватили и сотрудники кыргызских служб. Первыми в челлендже приняло участие муниципальное предприятие «Тазалыка» — на фотографии двое сотрудников службы лежат рядом со служебным авто и инвентарем для уборки.

«В интернете увидели эти фотографии. Нам показалось это интересным. Мы хотели показать, что у нас есть рабочие, спецтехника и призвать людей к чистоте», — прокомментировали идею в пресс-службе «Тазалыка».

Сотрудники «Бишкектеплоэнерго» тоже приняли участие в челлендже. Как сообщили в пресс-службе предприятия, на фотографии работник котельной и директор предприятия Виктория Мозгачева — рядом с ними лежит рабочий инвентарь.

«Мы хотели показать позитив, хотели показать нашу ежедневную работу. На фотографии много элементов работы. Люди думают, что мы придем и по щелчку все сделаем. Но это непросто. Директор непременно ходит по котельным и проверяет», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники «Бишкекглавархитектуры» тоже приняли участие в челлендже — по словам пресс-службы, коллектив «идет в ногу со временем». По их словам, ранее они принимали участие и в других челленджах.

«Мы с удовольствием принимаем участие. Мы хотели показать, с чем приходится работать сотрудникам, сколько нам приходится перевозить с собой. Здесь очень много предметов», — заявили в интервью «Клоопу».

Сотрудники МЧС тоже не обошли стороной Tetris Challenge — сотрудники ведомства сделали две фотографии. В кадрах инструменты для аварийно-спасательных работ, пожарная машина и сами сотрудники службы.

Предприятие «Бишкектеплосеть» также сделало фотографию содержимого своей дежурной машины. На кадре четверо сотрудников в сигнальных жилетах и касках, а рядом их рабочий инвентарь.

Бишкексвет сняли в челлендже трех своих сотрудников с оборудованием их рабочего автомобиля.