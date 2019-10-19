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Родственники телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева, задержанного по подозрению в покушении на убийство сотрудников спецназа «Альфа», вышли на акцию протеста.

Близкие Каныбека Сагынбаева требуют освободить офицера и настаивают на его невиновности. Сагынбаев был сотрудником Девятой службы (Госохрана) и был предоставлен бывшему президенту Атамбаеву государством. Он был одним из двух государственных телохранителей, оставшихся с Атамбаевым в день штурма резиденции.

Через месяц после спецоперации в Кой-Таше Сагымбаев был уволен за «неполное служебное соответствие». После его обвинили в покушении на убийство сотрудников спецназа «Альфа», а также в нарушении других статей, включая «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица».