Жээнбеков: При реабилитации Токтогульской ГЭС сэкономили 100 млн долларов — они пойдут на обновление Уч-Курганской ГЭС

Президент Сооронбай Жээнбеков сообщил, что в ходе модернизации Токтогульской гидроэлектростанции было сэкономлено более 100 млн долларов. Срок ее эксплуатации будет продлен на 35-40 лет.

Глава страны заявил, что деньги удалось сэкономить, потому что тендеры были проведены «открыто, прозрачно и справедливо, а в конкурсе конкуренцию составили мировые компании-гиганты». Он также отметил, что доноры расценили это как хороший пример прозрачности закупок.

По его словам, сэкономленные средства будут направлены на обновление Уч-Курганской электростанции.

«Сметная стоимость Уч-Курганской ГЭС составляет 160 млн долларов. В итоге около 40% общей мощности по республике будет вырабатываться на этих двух гидроэлектростанциях», — заявил президент.

Он добавил, что сейчас ведутся работы по реабилитации других ГЭС.

Уч-Курганская ГЭС была построена на реке Нарын в 1961 году. Это самая старая из шести гидроэлектростанций Нарынского каскада.

Работу по модернизации Токтогульской ГЭС начал еще экс-президент Алмазбек Атамбаев. Деньги на обновление станции выделили Азиатский банк развития и Евразийский банк развития.

Проект должен был реализовываться в две фазы. На первую выделено $210 миллионов, на вторую — $310 миллионов. Половина средств АБР — грант, вторая — кредит. ЕАБР предоставил деньги только в кредит. Заем льготный — под 1 процент первые 8 лет, последующие 24 года — под 1,5 процента годовых.

Старт работам в мае 2017 года дал тогда еще премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.