«Азаттык» со ссылкой на ГУВД Бишкека сообщил, что дело о высказывании Арстана Алая зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Возбуждение этнической, национальной и религиозной розни».

«В рамках досудебного производства назначены религиоведческая и лингвистическая экспертизы, по результатам которых действиям Абдылдаева будет дана юридическая оценка», — процитировало издание милицию.

Депутат парламента Улугбек Ормонов 16 октября спросил у представителей Госкомиссии по делам религий, получит ли Алай какое-либо наказание за свои высказывания. Глава госкомисии Зайырбек Эргешов сообщил, что слова Алая отправлены на экспертизу.

Активист Арстан Алай в августе провел в Бишкеке пресс-конференцию, на которой объявил себя богом. Тогда же он заявил, что вселенная назначила его президентом Кыргызстана — по словам Алая, он должен возглавить страну в 2020 году.

Алай — тенгрианец. Тенгрианство — комплекс верований древних тюрков и монголов, связанным с обожествлением неба. Последователи движения неоднократно требовали от властей страны признать тенгрианство религией, но этого не произошло. В Кыргызстане тенгрианство религией не признано.