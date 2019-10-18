Депутат местного кенеша Баткенского района Санжарбек Ысаков сообщил изданию «Марал», что таджикская сторона 17 октября на пересечении дорог Ош — Исфана и Исфара — Ворух установила «лежачий полицейский».

Это произошло на следующий день после встречи в Баткене вице-премьеров Кыргызстана Жениша Разакова и Таджикистана Азима Иброхимдина по вопросу урегулирования конфликтов на границе между странами.

По словам Ысакова, он пытался узнать у представителей таджикской стороны, какова цель установки преграды. Однако представители Таджикистана ему ответили: «Это наша земля, мы сами знаем что делать».

Пресс-секретарь аппарата полпреда правительства в Баткенской области Чолпон Бердикулова подтвердила «Клоопу», что таджикская сторона установила на не описанном участке границы «лежачий полицейский». Ограничитель скорости поставили рядом с кыргызским селом Жака-Орук.

«Нас не уведомляли о том, что будут устанавливать. Сейчас акимы районов Баткена и Исфары ведут переговоры», — сказала Бердикулова.

Погранслужба Кыргызстана была недоступна для комментариев на момент публикации материала.

Ранее, 14 сентября граждане Таджикистана возвели фундамент неизвестного объекта на спорном участке вблизи села Жака-Орук Баткенского района. В результате переговоров сторон строительство приостановили, а фундамент демонтировали.

Конфликты на кыргызско-таджикской границе периодически происходят, из-за того что некоторые участки границ между Кыргызстаном и Таджикистаном не согласованы.