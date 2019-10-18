Издание «Азаттык» сообщило 17 октября со ссылкой на собственные источники, что журналист и член политсовета Социал-демократической партии находится в Швеции вместе с семьей. Как и когда он покинул Кыргызстан не уточняется.

Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Айтикеева задержала милиция. Однако позже МВД опровергло эти сообщения. Тогда в ведомстве также добавили, что журналиста не вызывали на допрос, однако он проходит свидетелем по делу о штурме дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Айтикеев — активный сторонник Атамбаева — он вел прямые трансляции во время штурма резиденции бывшего президента. Из-за штурма дома в Кой-Таше и столкновений сторонников бывшего президента с силовиками правоохранители возбудили несколько дел.

На основании этих дел милиция и ГКНБ стали допрашивать сторонников Атамбаева — депутаток Асель Кодуранову и Ирину Карамушкину, зампреда СДПК Кундуз Джолдубаеву и сына Атамбаева — Сейитбека Атамбаева.

Некоторых соратников Атамбаева уже задержали, к примеру, его советника Фарида Ниязова оставили под стражей до 5 декабря по делу о захвате в заложники офицеров спецназа ГКНБ.

Сам Атамбаев находится под арестом по обвинениям в коррупции по делу о незаконном освобождении Батукаева. Кроме того, бывшего президента подозревают в применении насилия к правоохранителям, в организации массовых беспорядков, убийства и захвата заложников.