Подозреваемый в организации теракта в петербургском метро Аброр Азимов 17 октября впервые дал показания Ленинградскому окружному военному суду Санкт-Петербурга. Российское издание «Фонтанка.ру» пересказало его речь в суде.

По версии следствия, оперативники задержали Аброра Азимова 17 апреля 2017 года. Об этом свидетельствует видеозапись, которую распространила Федеральная служба безопасности (ФСБ). Однако Азимов в суде заявил, что его задержали вечером 4 апреля.

По его словам, в тот день он решил поехать в Украину к дяде. По дороге машину, в которой он ехал с попутчиками, остановили сотрудники ГАИ и попросили предъявить документы.

Азимов рассказал, что после того, как он показал им загранпаспорт, выданный в Оше, его и попутчиков попросили проехать в отделение милиции.

«Потом сказали остановиться, а мне – выйти и пересесть в тёмный минивэн. Меня попросили сесть и сразу руки скрутили, на голову мешок надели. Спрашиваю: “Что случилось?” — а мне: “Молчи, сиди тихо”. Отобрали сумку, документы, скинули на пол», – сказал он.

По его словам, спустя примерно час езды его спустили в некое помещение, пристегнули наручниками «к трубе слева» и начали допрос.

Он сообщил суду и правозащитникам, что весь допрос сопровождался пытками – его избивали и били током. По его словам, пытки продолжались до тех пор, пока он не сказал: «Сделаю всё, что захотите, только прекратите мучить».

Его спрашивали о том, где он родился, какую веру исповедует, а также о посещении Турции и о знакомстве с Акбаржоном Джалиловым, которого следствие считает исполнителем теракта.

Азимов заявил, что после двух недель пыток его привезли на место, в котором происходило задержание, запечатленное на видео, и вручили инструкцию. По его словам, в этот момент он с «трудом осознавал происходящее – шатался, как пьяный, и почти падал после недель в сидячем положении».

«Я не организатор, не соучастник, ничего не изготовлял и оружия не носил. Я обычный трудолюбивый семьян, который обустраивает свою жизнь в России», — заявил Азимов.

Ранее Азимов частично признал свою вину, но отказался от своих показаний организации теракта и заявил, что дать их его заставили шантажом. По его словам, сотрудники ФСБ обещали подкинуть его отцу огнетушитель со взрывчаткой, который использовали в теракте.

По версии следствия, Азимов в 2014 году заинтересовался радикальным исламом, но знакомство с Джалиловым отрицал всегда. Согласно показаниям, от которых позже Азимов отказался, он взаимодействовал с неким Ахмадом, который и вел переговоры с Джалиловым. В показаниях указано, что Азимов перевел на карту Джалилова около трех тысяч долларов.

«Скажу сразу, что взрыв в метро был необходим и сделан, чтобы отвлечь Россию на внутренние проблемы. О своей роли расскажу позже. Он [Ахмад] просил меня не носить бороды и реже ходить в мечеть. Я должен был быть незаметен. Чаще стал носить кепку и очки», — процитировал прокурор показания Азимова, от которых он отказался.

Сейчас Азимов говорит, что переводил Джалилову деньги на карту по просьбе знакомого. «У меня рождается ребёнок, я счастливый отец, и тут какие-то радикальные течения. Они всё так исказили, что в глазах народа я теперь террорист», — заявляет Азимов.

Следствие обвиняет Аброра и его брата Акрама Азимова в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Оба братьев — уроженцы Кыргызстана.

Соавтор: Анна Капушенко

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