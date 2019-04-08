Издание «Медуза» опубликовало репортаж об уроженцах из Средней Азии, которых обвиняют в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Тогда жертвами взрыва стали 17 человек, более сотни получили ранения. Следствие называет исполнителем теракта уроженца Кыргызстана Акбаржона Жалилова, который погиб при взрыве.

Суд Петербурга начал рассматривать дело 2 апреля — за день до второй годовщины теракта. На скамье подсудимых 11 человек: 10 мужчин и одна женщина. Их объединяет одно — все они отрицают свою причастность к теракту.

Женщину зовут Шохиста Каримова. Она выступает громче мужчин, которые сидят за ее спиной, и называет обвинение сфабрикованным. Когда Каримову задержали, сотрудники ФСБ нашли у нее гранату, детонаторы и микросхемы — женщина утверждает, что все это ей подбросили.

«При обыске подложили гранату. Поэтому я здесь и нахожусь […] Перед Россией у меня никакой вины нет… Моя совесть чиста», — говорит она.

Гранату нашли и при задержании другого обвиняемого Акрама Азимова. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о его задержании 19 апреля 2017 года. Тогда спецслужбы опубликовали видео с задержанием Азимова на одной из остановок Москвы, а в его сумке нашли гранату.