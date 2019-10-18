Правительство Кыргызстана выделило пять миллионов сомов, чтобы доставить гуманитарную помощь памирским кыргызам в Афганистане. Общий вес груза составил 70 тонн.

Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам.

По данным правительства, гуманитарная экспедиция доставила этническим кыргызам продукты питания, теплую одежду, отопительные печи, лекарства, медицинские изделия и другие товары первой необходимости.

«Находившиеся в составе экспедиции медики, провели осмотр населения, приняли роды и оказали экстренную помощь тяжелобольным» — сообщила пресс-служба правительства.

Члены экспедиции также обсудили с афганскими кыргызами вопросы образования детей на территории Кыргызстана.

«Кыргызская сторона выразила готовность оказать содействие в этом вопросе», — добавили в пресс-службе.

В конце 2017 года власти Кыргызстана привезли в Нарынскую область 48 этнических кыргызов из Афганистана. Им пообещали образование и лечение, а одной семье даже выдали дом.Спустя полгода примерно два десятка этнических кыргызов уехали в Афганистан на каникулы и не вернулись в Кыргызстан.

Она назвали главные причины своего разочарования от жизни на исторической родине — это взаимное недопонимание с властями, плохие условия проживания и невозможность ассимилироваться.

Ранее в СМИ появилась информация, что памирским кыргызам в Нарыне, приходится собирать коробки на рынке, чтобы заработать на еду.

В октябре кыргызстанец, работающий в России, подарил свой дом семье афганских кыргызов, которые переселились из Памира в Кыргызстан в 2018 году.