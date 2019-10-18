Сам Тилек Матраимов заявил в интервью изданию Kaktus Media, что он, как аким района, не обращался ни в какой орган и не просил дотаций.

«Полгода назад вместе с местными депутатами мы приняли решение, что нужно вывести семь айыл окмоту Кара-Суйского района из разряда дотационных, так как они способны обеспечить себя. Это Кашкар-Кыштак, Нариман, Кызыл-Кыштак, Жоош, Шарк, Толойкон и Таалай. Но мы пока еще не получили ответ и не знаем, вывели ли эти айыл окмоту из дотации», — сказал Матраимов.

Он сказал, что 156 млн, наверное, поступают в виде гранта из Министерства финансов.

«Но я лично не знаю ничего об этом, и в бюджет райадминистрации эти деньги не поступят, так как у айыл окмоту свой бюджет», — заявил Тилек Матраимов.

В Министерстве финансов журналистке «Клоопа» объяснили, что распределение денег зависит от численности населения района, а также от его доходов.

Кто такой Тилек Матраимов и почему это важно?

Семья Матраимовых считается одной из самых влиятельных на юге Кыргызстана. Четверо братьев из этой семьи занимают или занимали посты на госслужбе.

Тилек Матраимов — аким Кара-Сууйского района, откуда родом вся семья Матраимовых.

Его самый старший брат Искендер Матраимов — депутат парламента. Еще один брат Ислам возглавлял управление внутренних расследований в финполиции до июня этого года.

Другой брат Матраимова Райымбек — раньше был зампредседателя таможни. В народе его называют Райым-миллион.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков связан с семьей Матраимовых.