Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила о задержании двух сотрудников управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД. Их поместили в следственный изолятор.

По версии ГКНБ, они вступили в сговор с женщиной, после чего подбросили 32 грамма гашиша в машину ее бывшего мужа. Затем он был задержан за якобы хранение наркотика.

«Следствие выявило злоупотребление должностным положением, выражающимся в осуществлении “заказного” уголовного преследования частного предпринимателя и создания условий для рейдерского захвата его бизнеса заинтересованными лицами», — говорится в сообщении ГКНБ.

Против задержанные ведется расследование по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Незаконное обвинение в совершении преступления»,«Фальсификация доказательств» и «Принуждение к даче ложных показаний».