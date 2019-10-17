Ошская милиция вызвала оператора «Азаттыка» на допрос

Издание «Азаттык» сообщило 17 октября, что их оператор Айбек Кулчуманов получил две повестки от милиции Оша о вызове на допрос.

Встреча со следователем состоится 19 октября — на ней может состояться очная ставка с садовником семьи Матраимовых, который заявил, что ему на голову упал дрон.

Согласно второй повестке, в тот же день в 16:00 пройдут следственные мероприятия, связанные с заявлением Айбека Кулчуманова.

Утром 28 сентября оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов делал съемку с дрона возле дома Райыма Матраимова. По заявлению Кулчуманова, на него напали четверо неизвестных, отобрали пульт от дрона и технику на 1,5 млн сомов. Тогда милиция Оша сообщила, что четверо парней — «близкие семьи Матраимовых».

Кулчуманов написал заявление, по которому милиция начала разбирательства по статье «Грабеж». Однако близкие Матраимовых также написали заявление — по их словам, дрон Кулчуманова упал на голову их садовника.

4 октября судмедэксперты из Оша сообщили, что у садовника семьи Матраимовых диагностировано сотрясение мозга — ему на голову якобы упал дрон, а у Кулчуманова травм не обнаружили. Тогда редакция «Азаттыка» попросила генпрокуратуру и МВД расследовать дело в Бишкеке.

Райым Матраимов — экс-замглавы таможенной службы, его семья считается одной из самых влиятельных и богатых в стране. Весной журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых.