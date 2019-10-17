Хотите научиться писать журналистские материалы и стажироваться в «Клоопе»? Тогда этот курс для вас!
Со-основатель «Клоопа» Бектур Искендер научит вас основам журналистики. Вы сразу же опробуете всё на практике: будете брать интервью, собирать материал и писать интересные тексты.
После первых трёх недель обучения у вас будет возможность остаться в «Клоопе» на стажировке на полгода. Если вы готовы стажироваться у нас, то обучение будет для вас бесплатным.
Что такое «Клооп»?
«Клооп» — одно из самых популярных онлайн изданий в Кыргызстане. Работы наших журналисток(в) регулярно упоминаются мировыми СМИ — в «Форбсе», «Экономисте» или «Рейтерс», и попадают в ежегодные рейтинги лучших текстов года.
Если вы станете выпускницей/выпускником нашей школы, то вы легко сможете найти работу в сфере журналистики: наши студентки(ы) работают в «Настоящем времени», «Франс-пресс», OCCRP, EurasiaNet. Скорее всего, вы начнёте больше путешествовать — наши выпускницы(ки) посетили уже больше 30 стран мира.
Нуржамал Джанибекова, окончив нашу школу в девятом классе, проработала в редакции «Клоопа» 4 года. В восемнадцатилетном возрасте Нуржамал устроилась работать в один из крупнейших информационно-аналитических ресурсов Eurasianet.org, где уже полтора года отвечает за новости и фичеры о Кыргызстане.
«Мои сокурсницы из АУЦА присылали мне фото того, как на уроках они разбирают мои статьи с «Евразии». В этом вся прелесть «Клоопа» — здесь теория даётся достаточно быстро, а самое главное — это все изучается на практике. В первый раз тебе страшно звонить библиотекарше, а через месяц ты уже можешь спокойно брать интервью у депутатки или эксперта», — поделилась Нуржамал своими воспоминаниями.
Александра Титова пришла на стажировку в «Клооп» в 2016 году. Первые два года Саша готовила новости, позже стала писать фичеры, репортажи, снимать видео и мини-документальные фильмы. Сейчас Саша продюсер видео-контента в —. В настоящее время она проходит стажировку в Coda story в городе Тбилиси (Грузия) и работает над видео-историей о людях, переживших сталинские репрессии.
Саша вспоминает свою стажировку в «Клоопе», — «В 2016 году я прошла экстренный курс от Анны Капушенко, Дмитрия Мотинова, Эльдияра Арыкбаева, Адилета Макенова и Айжамал Мураталиевой. Все они отличные журналисты, которые сначала помогали мне искать темы и писать новости, а потом стали классными друзьями. Я настолько втянулась в работу, что забросила университет, ведь в «Клоопе» была настоящая журналистика».
Для кого курс?
Курс открыт для всех, кто хочет писать журналистские тексты, которые будут читать десятки тысяч людей. Не важно, сколько вам лет, главное — желание писать!
Обучение будет на русском языке, но мы будем рады желающим писать на кыргызском. Эти участники смогут работать в команде с редакторами кыргызской редакции «Клоопа».
В чем фишка?
Все участники, успешно завершившие курс, смогут остаться на шестимесячную стажировку в «Клоопе» и впоследствии получить оплачиваемую работу в нашей редакции.
Программа
Курс пройдет с 4 по 8 ноября, мы будем встречаться ежедневно в течение пяти дней с 14:00 до 18:00. С шестого дня начнется двухнедельная практика — участники будут готовить собственные материалы, лучшие из которых будут опубликованы на нашем сайте.
День 1. Зачем нужна журналистика? По каким принципам мы работаем и для чего мы всем этим занимаемся?
День 2. Как искать интересные темы, события и истории, и почему мы это делаем?
День 3. Как работать с героями ваших историй и как собирать информацию? Как брать интервью и находить данные? Как проверить всё на достоверность?
День 4. Как можно научиться интересно писать? Какие форматы материалов бывают и когда какие из них нужны?
День 5. Как работать в команде и распределить обязанности? Как можно научиться делать всё вовремя?
День 6 – 15. Практика: участники в командах будут ежедневно собираться в нашем офисе для планёрок и работы над своими материалами.
Сколько стоит?
Бесплатно, если вы готовы остаться на шестимесячную стажировку в «Клоопе»!
Ничего страшного, если вы не можете остаться стажироваться у нас. В этом случае вам нужно оплатить курс: при оплате до 25 октября — 6000 сомов, до 1 ноября — 8000 сомов.
Сколько мест?
Количество мест ограничено, потому что мы хотим предоставить качественное обучение, поэтому поторопитесь с заявкой.
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на счет в банке KICB (наличными не принимаем). Это можно сделать тремя способами — через ibanking, кассу или платежный терминал банка KICB.
- Переведите оплату на счет 1280026052699891 (получатель «Коомар Медиа»);
- Возьмите чек об оплате;
- Вышлите фото чека на адрес school@kloop.kg или по WhatsApp на номер +996 555 969613.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам можно обращаться по WhatsApp: +996555969613.
Дедлайн для подачи заявки
Заявку нужно отправить до 31 октября включительно (до 23.59) — заполните форму ниже: