Хотите научиться писать журналистские материалы и стажироваться в «Клоопе»? Тогда этот курс для вас!

Со-основатель «Клоопа» Бектур Искендер научит вас основам журналистики. Вы сразу же опробуете всё на практике: будете брать интервью, собирать материал и писать интересные тексты.

После первых трёх недель обучения у вас будет возможность остаться в «Клоопе» на стажировке на полгода. Если вы готовы стажироваться у нас, то обучение будет для вас бесплатным.

Что такое «Клооп»?

«Клооп» — одно из самых популярных онлайн изданий в Кыргызстане. Работы наших журналисток(в) регулярно упоминаются мировыми СМИ — в «Форбсе», «Экономисте» или «Рейтерс», и попадают в ежегодные рейтинги лучших текстов года.

Если вы станете выпускницей/выпускником нашей школы, то вы легко сможете найти работу в сфере журналистики: наши студентки(ы) работают в «Настоящем времени», «Франс-пресс», OCCRP, EurasiaNet. Скорее всего, вы начнёте больше путешествовать — наши выпускницы(ки) посетили уже больше 30 стран мира.