«Клооп» проведет недельную медиашколу для студентов и начинающих журналистов. После обучения участники школы будут в течение месяца оттачивать полученные знания на практике.
Что будет в школе?
Мы обучим вас основам журналистики — как создавать новости, истории, как находить темы для статей и видео, как искать героев, как взаимодействовать с госорганами.
Мы обучим вас создавать фото- и видеоконтент для сайтов и соцсетей. Отдельное внимание мы уделим контенту для соцсетей — расскажем как раскрутить Инстаграм и создать ТикТок с нуля.
Вы получите базовые навыки фактчекинга. В современном мире навыки фактчекинга нужны не только журналистам, но и читателям. Порой бывает сложно различить факты от манипуляций — мы обучим вас проверять потребляемую информацию.
Кроме этого, в школе мы будем разбирать, что необходимо для соблюдения физической и цифровой безопасности — в новой реальности это необходимые знания для журналистов.
Кто будет вести занятия?
Тренерами медиа школы будут действующие сотрудники «Клоопа». Главная редакторка «Клоопа» Анна Капушенко расскажет о новостной журналистике.
В 2021 году её материал о фемициде в Кыргызстане выиграл самую престижную награду по дата-журналистике Sigma Awards.
Дмитрий Мотинов — фотограф, редактор, автор репортажей и подкастов. Он занимается фотографией с 2008 года — имеет большой опыт работы в фотожурналистике как в кыргызстанских, так и в зарубежных СМИ.
Расскажет участникам школы, как снимать так, чтобы фотографии не оставили никого равнодушными.
Видеоредактор «Клоопа» Эржан Бейшеналы уулу объяснит, как работать с камерой и снимать качественно на телефон. Два видеоматериала, над которыми он работал, победили в ежегодном национальном конкурсе в сфере профессиональной журналистики Кыргызстана «Стремление-2021».
Зара Садыгалиева создает отдельный контент для всех страниц «Клоопа» в соцсетях. Благодаря её навыками SMM наши публикации набирают больше просмотров, а в соцсетях увеличивается число подписчиков. Зара — победительница марафона в соцсетях от School Cabar.
Когда начнется школа?
Все теоретические модули пройдут со 2 по 6 мая в Бишкеке. После этого начнется вторая часть школы — практика. С 9 мая по 9 июня у участников будет возможность закрепить все полученные знания на практике.
Участие в медиашколе полностью бесплатное. Обучение пройдет на русском языке. Расходы на проживание и переезд для участников из регионов не покрываются.