Что будет в школе?

Мы обучим вас основам журналистики — как создавать новости, истории, как находить темы для статей и видео, как искать героев, как взаимодействовать с госорганами.

Мы обучим вас создавать фото- и видеоконтент для сайтов и соцсетей. Отдельное внимание мы уделим контенту для соцсетей — расскажем как раскрутить Инстаграм и создать ТикТок с нуля.

Вы получите базовые навыки фактчекинга. В современном мире навыки фактчекинга нужны не только журналистам, но и читателям. Порой бывает сложно различить факты от манипуляций — мы обучим вас проверять потребляемую информацию.

Кроме этого, в школе мы будем разбирать, что необходимо для соблюдения физической и цифровой безопасности — в новой реальности это необходимые знания для журналистов.