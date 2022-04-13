Президент Садыр Жапаров ругает главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева и просит, чтобы он, как подобает министру, соблюдал этику. Об этом изданию Kaktus Мedia сообщил сам Бейшеналиев.

«Президент меня ругает, просит соблюдать этику, так как я министр. Он злится, что у него такой министр, как я», – сказал министр.

По словам Бейшеналиева, многие бабушки и дедушки намерены перекрыть дороги, когда его уволят.

«Меня будут рассматривать в Кабмине на этой неделе, но я думаю, что останусь на своем месте. Правительство и все общество осуждают меня, что я назвал лопухом и не соблюдаю этику. Я в свою очередь ответил: зачем соблюдать этику, если нет результата. Когда меня уволят, все дороги в Кыргызстане из-за меня перекроют», – сказал он.

Реформист Бейшеналиев

Бейшеналиев говорил, что делает здравоохранение «для народа».

«Да, меня начинают активно троллить за фразы, сказанные на эмоциях. Но поймите, я стараюсь сделать здравоохранение для народа, который выбрал президента и доверил ему судьбу страны. А президент доверил мне здравоохранение, чтобы я провел реформы и восстановил систему здравоохранения», — говорил Бейшеналиев.

Министр рассказывал, что есть хорошие результаты в сфере здравоохранения.

«Ведь результаты хорошие есть: стала работать больница кыргызско-турецкой дружбы, президент посмотрел отремонтированный травматологический корпус, который простаивал с 2011 года, я вернул здание бишкекскому роддому №2, теперь там стало просторнее для рожениц, достраиваем “Алтын Балалык”, проводится работа по качественной подготовке медицинских кадров. Что мешает тому же А. Исманкулову решить вопрос с техническим кредитом, снять частное помещение для клиники и продолжить работу, как это делают другие медцентры?» — жаловался министр.

По словам Бейшеналиева, его реформы поддерживают корифеи.

«Проводимые реформы поддерживают все корифеи нашей медицины – М. Мамытов, М. Мамакеев и другие. Поэтому я еще раз скажу – я буду и дальше проводить реформы, восстанавливать наше здравоохранение и делать его для народа. И уволить меня может только президент, избранный народом», — говорил Бейшеналиев.