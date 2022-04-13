Двух прорабов, которых 12 апреля водворили в ИВС ГУВД Бишкека из-за обвалившейся стены многоэтажного дома, отпустили под домашний арест на время следствия. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Задержанные прорабы.

Там уточнили, что решение принял Ленинский районный суд Бишкека 12 апреля.

По данным Ленинского РУВД, было начато уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ». Расследование продолжается.

В Бишкеке 26 марта на бульваре Молодой Гвардии стена строящегося многоэтажного здания обрушилась на крышу соседнего дома.

В МЧС сообщали «Клоопу», что в результате происшествия пострадала

женщина 1958 года рождения. На месте ей оказали медицинскую помощь, однако ехать в больницу пострадавшая отказалась.

Известно, что здание строит ОсОО «КеДжи Восток Сервис», учредителем которой является депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу.

Однако представитель стройкомпании Багыш Жармаматов заявил, что Коргонбай уулу не вовлечен в деятельность стройкомпании с момента вступления в должность депутата парламента.