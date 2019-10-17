Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова 16 октября сообщила президенту Сооронбаю Жээнбекову, что выборы депутатов парламента VII созыва запланированы на октябрь 2020 года.

По ее словам, сейчас ведется работа по реализации принятых поправок в выборное законодательство.

Парламентарии нынешнего созыва должны завершить свою работу осенью 2020 года. Несмотря на то, что неофициально предвыборная борьба уже началась, пока точно неизвестно, какие партии будут участвовать в выборах.

О своих планах по участию в выборах заявили только партии «Кыргызстан» и «Ата-Журт». Крупнейшие партии страны, такие как СДПК и «Республика» пока не озвучили свои намерения.

Официальное заявление главы ЦИК о дате выборов прозвучало на фоне высказываний некоторых депутаты о возможном роспуске парламента и досрочных выборах.

В этом году парламентарии внесли поправки в выборное законодательство и теперь партии должны будут набрать девять процентов голосов, чтобы получить места в парламенте. В предыдущие выборы партии должны были преодолеть семипроцентный барьер.

Экс-спикер парламента Зайнидин Курманов считает, что в Кыргызстане цель повышения избирательного порога — «попытка закрыть вход в парламент новичкам».

«А ведь молодые партии — это смена поколений и новые возможности для развития страны. Это монополизация власти в руках протопартий, олигархических групп и дальнейшая политическая и экономическая стагнация. Это главный минус», — считает Зайнидин Курманов.