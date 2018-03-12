Правительство хочет ввести в школах уроки по финансовой грамотности

Национальный банк Кыргызстана совместно с Министерством образования планируют добавить в школьную программу уроки по финансовой грамотности. Сейчас власти разрабатывают учебные пособия.

Глава сектора финансовой грамотности при Нацбанке Эмир Болотбеков сказал журналисту Kloop.kg, что сейчас в школьной программе планируются внедрение уроков по финансовой грамотности.

«Мы планируем внести изменения в предмет “Человек и общество”, чтобы было несколько тем по финграмотности. Сейчас думаем о 4-5 темах. Параллельно работаем над созданием учебного пособия для детей от 5 до 11 класса, куда будут входить и темы по другим направлениям», — сказал он.

Болотбеков добавил, что минобраз начнет внедрение новых уроков в виде пилотного проекта в нескольких школах Кыргызстана, однако не сказал в каких именно. Связаться с пресс-службой минобразования на момент публикации материала не удалось.

По словам главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова, сейчас в правительстве разрабатывают курс не только для детей, но и для взрослых.

«Есть вещи, которым надо учиться. Например, человек должен понимать, что не нужно ставить дом в залог, если получатель кредита не он. Или нельзя вести совместный бизнес без оформления документов, полагаясь на устные договоренности», — приводит слова Абдыгулова 24.kg.

Согласно постановлению правительства, программу по повышению финграмотности населения должны разработать до 2020 года.