Глава аппарата правительства подал в отставку

Глава аппарата правительства Нурханбек Момуналиев подал заявление об отставке из-за «серьезных недоработок в подготовке документов международных масштабов». Также по этой причине премьер-министр Сапар Исаков уволил двух руководителей отделов правительства.

Пресс-секретарь правительства Урмат Кабылова сказала журналисту Kloop.kg, что

Сапар Исаков направил президенту Сооронбаю Жээнбекову представление на освобождение Нурханбека Момуналиева от должности руководителя аппарата правительства 12 марта.

Когда президент Сооронбай Жээнбеков рассмотрит его заявление, пока неизвестно.

Сам Момуналиев объяснил изданию «Кактус», что решил уволиться из-за допущенных ошибок в подготовке международных документов.

«Я решил уйти, так как чувствую ответственность за серьезные недоработки в подготовке документов международного масштаба аппаратом правительства», — заявил Момуналиев.

Момуналиев признал, что недавно были допущены ошибки в законопроекте «О ратификации соглашения между кыргызским и российским правительствами о создании компетентных органов в сфере миграции», а ранее дата вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС также была написана с ошибкой в другом документе.

Из-за ошибок в законопроекте о соглашении между правительствами Кыргызстана и России премьер-министр также уволил 12 марта главу отдела социального развития Улана Маматканова и главу отдела правого экспертизы Максатбека Есеналиева.

Ранее депутаты парламента раскритиковали министра юстиции Урана Ахметова за то, что он предоставил законопроект с «грубыми» ошибками, который отправили на подписание президенту. Издание 24.kg утверждает, что именно Момуналиев был ответственен за подготовку документа.

Это не первая ошибка чиновников в составлении государственных документов. Так в начале января Исаков объявил выговоры министру экономики Артему Новикову и главе Таможенной службы Кубанычбеку Кулматову, а также уволил пятырых сотрудников отдела аппарата правительства по делам ЕАЭС из-за ошибки в дате вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС.

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