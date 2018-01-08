Новиков и Кулматов получили выговоры — перепутали дату вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС

Премьер-министр Сапар Исаков объявил выговоры министру экономики Артему Новикову и главе Таможенной службы Кубанычбеку Кулматову. Чиновники указали неверную дату вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС в законопроекте, который одобрили депутаты.

Пресс-служба правительства сообщила, что Исаков объявил выговоры чиновникам 8 января.

Министр экономики Артем Новиков и глава Таможенной службы Кубанычбек Кулматов получили выговоры, а их заместители строгие выговоры. Также Исаков уволил пятерых сотрудников отдела аппарата правительства по делам ЕАЭС.

«После нескольких выговоров следует наказание в виде увольнения и так далее. Выговоры заносятся в личное дело и имеют свой вес», — сообщила пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова в интервью журналисту Kloop.kg.

Причиной выговоров чиновникам стало «ненадлежащее исполнение обязанностей» при подготовке закона «О ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС», который подписали 11 апреля 2017 года.

30 декабря 2017 года депутаты парламента собрались на внеочередное заседание. На повестке заседания обсуждался всего один вопрос — возражения президента Жээнбекова к этому закону.

Обнаружилось, что при ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС допустили ошибку, указав, что он вступает в силу 15 января. Однако Таможенный кодекс ЕАЭС во всех странах союза вступил в силу с 1 января.

Депутаты потребовали привлечь виновных за допущение ошибки к ответственности. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев признал, что в правительстве допустили ошибку и извинился перед парламентариями.