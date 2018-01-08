Талас: Девушка-инвалид родила ребенка после изнасилования

19-летняя девушка с особенностями ментального развития родила ребенка в Таласской областной больнице. По словам девушки, её изнасиловал родственник. Прокуратура возбудила дело, но отца ребенка пока не нашли.

Девушка родила 29 декабря в родильном отделении Таласской областной больницы. Состояние матери и ребенка врачи оценивают как стабильное. Руководство больницы считает, что девушку можно выписывать.

«Она родила девочку весом 3,6 килограмма. Кундуз находится с ребенком в одной палате, мы ей показали, как кормить ребенка. Она сама ухаживает за дочкой. Никаких осложнений во время родов не было», — цитирует врача радио «Азаттык».

Представитель Управления социального развития Бакай-Атинского района Таласской области Каныкей Бошкоевой сказала, что девушке некуда идти, и власти ищут место для её размещения.

«Сейчас ведутся переговоры об их постоянном размещении. Звонили в Бишкек, разговаривали с интернатом в Манасском районе», — сказала Бошкоева.

До рождения ребенка девушка жила в учреждении для лиц с инвалидностью в Кара-Бууринском районе Таласской области. Директор центра Манапбай Казакбаев сказал, что сотрудники учреждения навещают девушку и ухаживают за ней.

«Мы купили все необходимые вещи для малыша. Из родственников никто к ней не пришел, даже мама», — сказал он.

Уголовное дело из-за беременности

В сентябре 2017 года прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование» из-за беременности девушки — по её словам, во время визита к родственникам ее изнасиловал сын тети, пока та была в отъезде.

Мать подозреваемого отрицала причастность сына к изнасилованию — по её словам, её сын не виделся с девушкой за то время, пока она гостила в их доме.

«Мой сын ни в чем не виновен. На 100 процентов гарантирую. Мой сын совершает пятикратный намаз. […] Кундуз пришла 20 марта, 22 марта снова вернулась в интернат. Сын тогда был в Бишкеке. Вернувшись, он уехал на даават. Он даже не видел, что Кундуз пришла домой», — заявляла она.

Следствие по уголовному делу продолжается, отец ребенка пока не найден.

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