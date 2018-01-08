Чуйская область: При автонаезде погибли пятилетний ребенок и женщина

Водитель автомобиля «Хонда CRV» сбил двух пешеходов в селе Аламудун Чуйской области. Пятилетний ребенок скончался на месте, а 45-летняя женщина умерла в реанимации от полученных травм.

В пресс-службе патрульной милиции Чуйской области сообщили журналисту Kloop.kg, что автонаезд произошел утром 8 января в селе Аламудун Чуйской области.

По данным милиции, водитель автомобиля «Хонда CRV» сбил двух пешеходов.

Пятилетний мальчик погиб на месте аварии. Пострадавшую 45-летнюю женщину доставили в больницу. Она скончалась в реанимации от полученных травм.

В милиции сообщили, что водитель машины задержан.

«Он проходит медицинское обследование в наркологическом центре. Причины аварии выясняются», — сказали в пресс-службе.