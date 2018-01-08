«Фулл Голд Майнинг» уволила 400 рабочих на карьере Иштамберди из-за угрозы банкротства

Вице-президент китайской золотодобывающей компании «Фулл Голд Майнинг» Чи Шуань Тань заявил, что компания уволила более 400 рабочих, потому что ей грозит банкротство. Компания не может выплачивать надбавки на питание и доплачивать за профессиональный стаж.

Чи Шуань Тянь рассказал во время встречи с главой Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбеком Рыскуловым, что контракты с уволенными рабочими истекли 31 декабря.

По его словам, в новых трудовых договорах работников не устроило отсутствие доплат за профессиональный стаж, сокращение надбавок на питание, а также отказ компании от ежемесячных выплат в три тысячи сомов.

«Наша компания с тех пор, как начала работать, терпит убытки. Мы вложили в месторождение $200 миллионов. С начала работы на выплату заработной платы ушло 958 миллионов сомов. Работники обходятся очень дорого, поэтому мы и решили изменить условия договора», — объяснил Шуань Тань.

Вице-президент «Фулл Голд Майнинг» сказал, что компания была вынуждена пойти на такие условия, потому что ей грозит банкротство.

«Мы просим помощи, чтобы вместе пережить сложный период. Вложенные средства еще не окупились», — сказал он.

Рыскулов, в свою очередь, заявил, что компания должна заключить с рабочими бессрочные соглашения, так как она взяла карьер в разработку на 20 лет.

Представители Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана заявили, что с пониманием относятся к положению компании. Они согласились с тем, что рабочим не повысят зарплату, однако отказ от доплаты за стаж и сокращение надбавок за питание противоречат закону.

Руководство китайской компании уволило 400 рабочих 5 января. По словам представителя профсоюза, еще 200 человек отправили в вынужденный отпуск, а остальным понизили зарплату.

Сами работники предприятия обещают выйти на митинг, если их не возьмут обратно на работу с прежними условиями оплаты их труда.

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