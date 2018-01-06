Джалал-Абад: На золоторудном месторождении Иштамберды уволили 370 сотрудников

Китайская компания «Фулл Голд Майнинг», которая занимается разработкой золоторудного месторождения Иштамберды в Джалал-Абадской области, уволила 370 сотрудников. По словам местного профсоюза, еще 200 человек отправили в вынужденный отпуск, а остальным понизили зарплату.

Представитель горно-металлургического профсоюза Кыргызстана по Джалал-Абадской области Абдижалил Ташматов сообщил, что понизив зарплаты руководство компании вынудило рабочих уволиться.

«​Китайская компания предложила разорвать трудовые договоры с постоянными работниками, заменив соглашения срочными трудовыми договорами. В новых договорах была норма о снижении заработной платы на 30%, некоторые условия были ужесточены. В итоге работа остановилась. Если договоры не были подписаны работниками, они автоматически считаются уволенными», — сказал он в интервью радио «Азаттык».

По его словам, помимо 370 уволенных сотрудников, предприятие отправило на вынужденный отпуск еще 200 человек. Ранее их зарплаты составляли по 30 тысяч сомов в месяц.

В горно-металлургическом профсоюзе сообщили, что предлагая работникам новые договоры, китайская компания нарушает Трудовой кодекс Кыргызстана.

В связи с этим профсоюз намерен обратиться в Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования. Сами работники предприятия обещают выйти на митинг, если их не возьмут обратно на работу с прежними условиями оплаты их труда.

Сама компания «Фул Голд Майнинг» не комментирует происходящее. В письме направленном в профсоюз за подписью и печатью генерального директора компании Гун Цзегуана сказано, что понижение зарплат связано с «финансовым положением» компании.

«Фул Голд Майнинг» занялась разработкой месторождения Иштамберды в 2011 году. С самого начала из-за плохой оснащенности у них не получалось добывать золото.

Поэтому первые золото-серебряные слитки Доре они смогли выпустить только в 2016 году. При этом по оценке специалистов на месторождении имеется около 40 тонн золотых запасов.

Компания сообщает, что общая сумма инвестиций на строительство горнодобывающего предприятия в Джалал-Абаде составляет 112 млн долларов.

Всего по различным налогам «Фул Голд Майнинг» выплатила в бюджет Кыргызстана 333 млн 233 тысяч сомов.

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