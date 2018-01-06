Экс-начальника пожарной безопасности МЧС осудили на шесть лет за «растрату и присвоение»

Первомайский райсуд Бишкека осудил бывшего начальника Агентства по пожарной безопасности при МЧС и четверых его подчиненных на пять и шесть лет тюрьмы за растрату. По версии следствия, в 2010 году чиновник вместо нового трактора за более 760 тысяч сомов перевел на баланс подразделения МЧС старый неисправный трактор.

По информации Генпрокуратуры, сотрудников МЧС признали виновными по статье «Присвоение или растрата временного имущества» и взяли под стражу в зале суда.

Бывший начальник пожарной безопасности при МЧС и его заместитель осуждены на шесть лет, еще трое мчсников — на пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

По решению суда, подсудимые лишены права служить на государственной и муниципальной службах на два года.

Следствие утверждает, что в 2010 году подсудимый, на тот момент — начальник агентства по пожарной безопасности при МЧС — вместо нового трактора стоимостью в 760 тысяч 920 сомов перевел на баланс одного из структурных подразделений министерства старый неисправный трактор.

Факт того, что вместо нового трактора МТЗ-82 в ведомство поступил неисправный МТЗ-80, записан в актах приема.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело, и по результатам расследования в растрате обвинили еще четырех человек.

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