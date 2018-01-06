Президент хочет контролировать религиозные организации

Президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что необходимо составить реестр религиозных организаций и в целях профилактики радикализма установить контроль над их деятельностью. Также он считает необходимым улучшить образование в религиозной сфере.

Жээнбеков встретился с директором Государственной комиссии по делам религий Зайырбеком Эргешовым и заявил, что Кыргызстан и дальше будет придерживаться принципов светского государства.

Жээнбеков считает, что необходимо составить реестр религиозных организаций и учебных заведений, после чего для противодействия радикализму установить контроль их финансовой и иной деятельности.

«Необходимо усилить работу по повышению уровня образования населения в религиозной сфере, ужесточить контроль за реализацией единой программы обучения во всех медресе и других религиозных учебных заведениях. В этих целях Госкомиссия по делам религий должна активизировать взаимодействие с религиозными организациями», — цитирует президента его пресс-служба.

По словам Эргешова, сейчас совершенствуется законодательная база, которая будет регулировать религиозную сферу страны.

В целях предотвращения религиозного экстремизма за 2017 год Госкомиссия по делам религий провела более 500 тренингов, семинаров и международных конференций.

«Одна из основных наших задач – это повышение религиозного образования населения и самих религиозных деятелей. Совместно с Фондом «Ыйман» в последние три года обучены более 2500 имамов», — рассказал Эргешовй о реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2014-2020 годы.

В Кыргызстане насчитывается более 100 образовательных религиозных учебных заведений, большая часть которых не имеет лицензии на проведение обучения.

Государство не раз заявляло, что не может выдавать лицензии учреждениям, которые дают религиозное образование, из-за того, что их программы не соответствуют госстандартам.

Исламский университет Кыргызстана получил лицензию на образовательную деятельность от государства только спустя 26 лет после основания — летом 2017 года.