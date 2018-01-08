Власти рассматривают снижение тарифов на электричество для детских домов и интернатов

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса рассматривает вопрос о снижении тарифа на электричество для детских домов, школ-интернатов и религиозных учреждений.

Глава агентства Таалайбек Нурбашев заявил, что сейчас ведомство подсчитывает количество детских домов, интернатов и религиозных учреждений по всей стране.

«В первую очередь необходимо учесть детские дома. Тариф будет пересмотрен в рамках разработки новой тарифной политики», — сказал Нурбашев.

По действующему тарифу мечети, медресе и детские дома платят по 2,24 сома за киловатт-час.

Духовное управление мусульман Кыргызстана обратилось в правительство с просьбой снизить тарифы на электричество для мечетей.

Парламентский комитет рассмотрел этот вопрос 12 декабря и принял решение, что правительство должно продумать, как снизить тариф на электричество религиозным и социальным объектам.

Депутаты считают, что социальные и религиозные учреждения не получают прибыли, поэтому не могут платить за электричество, как коммерческие организации.

Правительство должно внести предложениям по снижению тарифов в парламент в январе, и в течение трех месяцев принять окончательное решение.

Тарифы на электричество для физических лиц составляют 77 тыйынов. Если же граждане превышают лимит в 700 киловатт-часов, то каждый следующий киловатт стоит уже 2 сома 16 тыйынов.

Для промышленных, сельскохозяйственных и бюджетных организаций тарифы составляют 2,24 сом за 1 киловатт-часов.

По теме: