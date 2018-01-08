Власти рассматривают снижение тарифов на электричество для детских домов и интернатов

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса рассматривает вопрос о снижении тарифа на электричество для детских домов, школ-интернатов и религиозных учреждений.
Глава агентства Таалайбек Нурбашев заявил, что сейчас ведомство подсчитывает количество детских домов, интернатов и религиозных учреждений по всей стране.
«В первую очередь необходимо учесть детские дома. Тариф будет пересмотрен в рамках разработки новой тарифной политики», — сказал Нурбашев.
По действующему тарифу мечети, медресе и детские дома платят по 2,24 сома за киловатт-час.
Духовное управление мусульман Кыргызстана обратилось в правительство с просьбой снизить тарифы на электричество для мечетей.
Парламентский комитет рассмотрел этот вопрос 12 декабря и принял решение, что правительство должно продумать, как снизить тариф на электричество религиозным и социальным объектам.
Депутаты считают, что социальные и религиозные учреждения не получают прибыли, поэтому не могут платить за электричество, как коммерческие организации.
Правительство должно внести предложениям по снижению тарифов в парламент в январе, и в течение трех месяцев принять окончательное решение.
Тарифы на электричество для физических лиц составляют 77 тыйынов. Если же граждане превышают лимит в 700 киловатт-часов, то каждый следующий киловатт стоит уже 2 сома 16 тыйынов.
Для промышленных, сельскохозяйственных и бюджетных организаций тарифы составляют 2,24 сом за 1 киловатт-часов.
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