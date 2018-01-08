Изнасиловали, избили и обрили налысо: Суд ужесточил наказание двум обвиняемым

Джалал-Абадский областной суд ужесточил наказание для двух из четырех обвиняемых в групповом изнасиловании в мае 2017 года. Одному из обвиняемых увеличили срок заключения с 13 до 15 лет, другому с 8 до 10 лет.

Главного обвиняемого признали виновным по статьям «Изнасилование, совершенное группой лиц», «Незаконное лишение свободы» и «Хулиганство, совершенное группой лиц» и увеличили срок лишения свободы с 13 лет до 15.

Второму обвиняемому по статье «Изнасилование по предварительному сговору с группой лиц» увеличили наказание с 8 до 10 лет тюрьмы.

Третьему подсудимому оставили прежний срок — 8 лет лишения свободы.

Еще одного подсудимого, которого обвиняли по статьям «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы», оправдали. По мнению суда, он не присутствовал при изнасиловании.

Изнасилование в течение недели

41-летнюю жительницу села Кок-Таш Сузакского района 18 мая 2017 стояла на остановке, чтобы уехать в Джалал-Абад. К остановке подъехала машина с тремя мужчинами в возрасте 35-40 лет. Они пообещали женщине, что подвезут её.

Однако мужчины привезли женщину в квартиру многоэтажного дома в Майли-Суу, где насильно удерживали её в течение недели.

Мужчины поочередно насиловали женщину, а потом обрили ее налысо.

Женщина сумела сломать замок от двери квартиры и сбежала. Она сразу же обратилась в милицию.

В милиции зафиксировали множественные травмы на ее теле, а ее саму госпитализировали в хирургическое отделение Майлуу-Суйской городской больницы.

По горячим следам милиция задержала троих мужчин — 43-летнего жителя города Майлуу-Суу, 22-летнего жителя села Көк-Таш и 36-летнего жителя села Бүргөндү. Позже задержали еще одного.