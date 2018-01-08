Милиция передала в суд дело по аварии, в которой погиб вице-премьер-министр Джумакадыров

Милиция завершила расследование аварии, в которой погибли вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его водитель и помощник. Водителю КамАЗа, столкнувшемуся с машиной Джумакадырова, предъявили обвинение.

По данным МВД, дело рассмотрит суд Московского района Чуйской области.

Водителю КамАЗа предъявлены обвинения по статье 281 «Нарушение правил безопасности, повлекшее гибель нескольких человек». Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права на управление автомобилем до трех лет.

Машина вице-премьер-министра Джумакадырова столкнулась с КамАЗом на трассе Бишкек — Кара-Балта 7 октября 2017 года. Джумакадыров, а также его помощник и водитель скончались на месте. По словам очевидцев, КамАЗ выехал на встречную полосу.

Вице-премьер-министр направлялся в Таласскую область, чтобы проверить готовность избирательных участков к президентским выборам, которые прошли через неделю — 15 октября.

В августе 2017 года премьер-министр Сапар Исаков поручал Джумакадырову «агрессивно» обеспечить безопасность на дорогах из-за участившихся аварий.

По теме: