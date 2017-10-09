Фото дня: Похороны вице-премьера Темира Джумакадырова

Похороны вице-премьера Темира Джумакадырова на Ала-Арчинском кладбище Бишкека 9 октября. Чиновник погиб в автокатастрофе 7 октября.

Погибшего двумя днями ранее Джумакадырова похоронили после гражданской панихиды, которая прошла в Кыргызском драматическом театре в Бишкеке. Проститься с ним, кроме близких и родственников, пришли президент Алмазбек Атамбаев, спикер парламента Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сапар Исаков и другие чиновники. Исаков же руководил подготовкой к похоронам.

Автокатастрофа, в которой погиб 38-летний Джумакадыров, произошла утром 7 октября на трассе Бишкек – Кара-Балта. Машина вице-премьера врезалась в грузовик, который выехал на встречную полосу. Кроме Джумакадырова, в аварии погибли его водитель и помощник. Водителя грузовика водворили в изолятор, а расследование дела взял под свой контроль глава МВД Улан Исраилов.

Читать еще: