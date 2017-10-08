Правительство создало оргкомитет по организации похорон вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, председателем которого стал глава правительства Сапар Исаков. Похороны Джумакадырова пройдут утром 9 октября в Бишкеке.

Похороны погибшего в автокатастрофе вице-премьер-министра Темира Джумакадырова пройдут утром 9 октября.

Панихиду проведут в национальном театре имени Абдумомунова на Старой площади в Бишкеке, после его похоронят Ала-Арчинском кладбище.

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров погиб в ДТП утром 7 октября. На трассе Бишкек — Кара-Балта его автомобиль столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу.

В результате вице-премьер скончался на месте, также погибли его помощник и водитель. Джумакадыров направлялся в Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков.

По факту ДТП милиция возбудила уголовное дело. Назначено расследование, которое взял под личный контроль министр внутренних дел Улан Исраилов.

Темир Джумакадыров ранее был секретарем Совета безопасности. После формирования нового правительства в августе 2017 года, он стал вице-премьер-министров по обороне и вопросам границ.

После этого он также возглавил Республиканский штаб по выборам, вместо вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, которого отстранили за агитацию кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.

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